‘Ndrangheta Traffico d’armi e droga | 36 arresti in Calabria

(Di martedì 26 giugno 2018) ‘Ndrangheta.d’armi e, 36in– Nuovo consistente colpo delle forze dell’ordine contro la ‘ndrangheta. È di 36 provvedimenti di custodia cautelare (15 in carcere, 13 aglidomiciliari e 8 di presentazione alla P.G.) il risultato di un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata aldi armi clandestine collegata e funzionale alle attività della ‘ndrangheta; associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti; nonché di un’ampia gamma di delitti in materia di detenzione e porto illegale di armi clandestine, fra cui pistole, fucili mitragliatori e armi da guerra con relativo ...