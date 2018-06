Vaccinazioni | la SIPPS lancia l’allarme | si rischia di perdere quanto di buono fatto fino

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) Le dichiarazioni in merito allerilasciate nei giorni scorsi da alcuni Membri del Governo Italiano non possono non preoccupare la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, “in– spiegano gli esperti della– sembrano evidenziare una inadeguata conoscenza del grave pericolo tuttora rappresentato dalle malattie prevenibili con le, e fanno temere che, in nome di posizioni ideologiche prive di fondamento scientifico, si rischi didiè stato realizzato anche nel nostro paese nella lotta contro queste malattie”. Il Professor Luciano Pinto, vice PresidenteCampania, informa che “si è affermato che “10 vaccini obbligatori sono inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi”. Chi ha espresso questo parere sembra del tutto ignaro delle motivazioni che avevano indotto il Parlamento Italiano ad estendere da 4 a ...