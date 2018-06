Un’entusiasta e colorata Lady Gaga al Gay Pride di New York | foto e video della sfilata e

optimaitalia

(Di lunedì 25 giugno 2018) Da sempre vicina alla comunità LGBTQ per cui è diventata ormai un'icona, non poteva mancareal Gaydi New: nel mese dell'orgoglio gay che viene celebrato in tutto il mondo con sfilate, cortei e manifestazioni di ogni genere per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei diritti civili, anche la popstar di Joanne ha fatto la sua parte.Mentre proprio a Newè impegnata in studio di registrazione per incidere nuova musica (presumibilmente a lavoro su ben 3 album diversi), la Germanotta è scesa in piazza unendosi alla folla per l'ormai tradizionale Gay Parade che ha attraversato le stradecittà.Tra tante bandiere arcobaleno, striscioni, costumi e carri,ha fatto la suain mezzo alla gente, per ribadire ancora una volta, in un periodo in cui l'amministrazione americana ha preso una radicale svolta verso la destra più ...