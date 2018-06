Roma | gli ombrelli degli ambulanti nascosti nei tombini del centro

Entusiasmo Roma - è sbarcato Pastore : 200 tifosi ad accoglierlo : CIAMPINO , Roma, - Cori da stadio oggi all'aeroporto di Ciampino per l'arrivo di Javier Pastore , 'El Flaco', acquistato dalla Roma dal Paris Saint Germain . Per Pastore, giunto al 'G.B. Pastine' ...

Siccità Emilia Romagna - fiume Enza a rischio : sos degli agricoltori : Per evitare il ripetersi di “situazioni drammatiche come quelle dell’estate scorsa”, quando i campi restarono a lungo senz’acqua, è “opportuno che la Regione convochi le parti interessate per delineare una strategia per l’emergEnza, relativa al fiume Enza”. Lo chiede Cia-agricoltori italiani di Reggio Emilia, per bocca di Antonio SEnza, responsabile Ambiente e della Zona val ...

Figliomeni-Rollero : borseggiatrici unica cosa puntale metropolitana Roma : Figliomeni-Rollero: tutti i giorni presenti su linea A e B Roma – Di seguito la nota congiunta tra Francesco Figliomeni, consigliere comunale di FdI e Marco Rollero di FI. “Oramai l’unica cosa puntuale della metropolitana di Roma sono le baby rom borseggiatrici. Che anche oggi si sono presentate come un orologio svizzero nelle stazioni tra Battistini e Re di Roma. Sono lì, tutti i giorni, sulla linee A e B prendendo di mira ...

Santon alla Roma / Calciomercato - visite mediche completate : ora deve conquistare gli scettici : Santon alla Roma, Calciomercato: visite mediche completate. Il terzino arriva dall'Inter nell'affare Radja Nainggolan e ora deve conquistare gli scettici che non sono felici dell'acquisto.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:15:00 GMT)

Visita gratuita alla Domus Romana per gli alunni delle quinte : La Domus Romana è un unicum dove storia, arte, scienza, si fondono per esprimere un cantiere scuola attivo e in evoluzione. Esperienza che si integra perfettamente con i percorsi didattici scolatici, ...

Doppietta dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour - annunciata una nuova data dopo il sold out : info e biglietti : Nuovo concerto dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour: la band capitanata da Tommaso Paradiso annuncia la nuova data dopo il sold out al Pala Lottomatica. A quattro mesi di distanza dall'avvio della Tournée nei palazzetti dello sport, i Thegiornalisti registrano il tutto esaurito al Pala Lottomatica di Roma per la data del 27 ottobre 2018. A fronte della grande richiesta da parte del pubblico, si aggiunge una nuova data: i ...

Roma : Nomadi in strada contro gli sgomberi : Roma – Usciti dal campo, hanno inscenato una piccola manifestazione. Gli abitanti del Camping River hanno risposto cosi’ agli sgomberi del Comune di Roma. Attraverso i quali giovedì e venerdì, sono stati distrutti e resi inagibili 13 moduli abitativi dove abitavano altrettante famiglie rom. Striscioni I manifestanti si sono schierati davanti all’ingresso del campo con bandiere e striscioni contro Salvini, Renzi e la gestione ...

Roma - Festa in piazza del Campidoglio per gli 80 anni di Edoardo Vianello : Roma rende omaggio ad uno dei suoi più illustri concittadini. Per gli 80 anni di Edoardo Vianello grande Festa nella piazza del Campidoglio. Il cantautore ha iniziato a cantare i suoi successi ...

Calciomercato Roma - spettacolo Monchi - un altro figlio d’arte - in arrivo Hagi : Calciomercato Roma – La Roma è sicuramente una delle squadre più attive in questa prima parte di Calciomercato, colpi di grande spessore e giovani che si candidano a diventare il futuro del club. E nelle ultime ore è arrivata una nuova importante mossa di Monchi, sempre più scatenato e grande protagonista del mercato. Secondo quanto riporta la ‘rosea’ nel mirino è finito Ianis Hagi, 19 anni e figlio d’arte di Gheorghe. Il ...

Hagi alla Roma / Calciomercato - il figlio del Maradona dei Carpazi arriva per 4-5 milioni? : Hagi alla Roma, il figlio del Maradona dei Carpazi pronto a tornare in Italia? Il direttore sportivo spagnolo Monchi potrebbe fare il colpo, andando a prenderlo per 4-5 milioni di euro.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Hagi - un altro figlio d'arte per crescere con la Roma : Tanto che il papà, riporta La Gazzetta dello Sport , un giorno disse: 'Ianis ha il talento e le qualità per diventare un top player. Rispetto a me sa giocare con entrambi i piedi, mentre io usavo ...

Roma - ieri Hagi e domani : Monchi acquista il trequartista rumeno figlio di Gheorge : L'esercito di Monchi marcia verso Trigoria. Ventotto calciatori attualmente in rosa, senza contare il ventinovesimo che è pronto a sbarcare a Roma nei prossimi giorni. Si tratta di Ianis Hagi, classe '...

Roma - blitz antidroga dei carabinieri : 22 pusher in manette. Sequestrate migliaia di dosi : I carabinieri del Comando Provinciale hanno dato vita ad una capillare attività di contrasto allo spaccio di droga che ha portato, in meno di 48 ore, all'arresto di 22 pusher, colti in flagranza di ...