David Lynch shock | dall’enigma Twin Peaks 4 a Donald Trump “Tra i più grandi presidenti

optimaitalia

(Di lunedì 25 giugno 2018) Dopo la fine del revival,è sempre stato ambiguo su un possibile4. Inizialmente, il regista è stato pressato dal pubblico, ansioso di scoprire cosa si celasse dietro quella sconvolgente conclusione e se effettivamente la serie cult fosse giunta al termine. Senza indugio, l'emblematico cineasta ha replicato di non avere in programma nessun'altra stagione per la sua creatura. Almeno per i prossimi dieci anni, come dichiarato da Kyle MacLachlan, suo attore fantoccio che lo segue fin dai tempi di Dune. Infatti, il lavoro dell'artista, che ha da poco aperto un negozio online di t-shirt, richiede molto tempo e fatica.Durante una recente sessione di domande e risposte, un fan ha chiesto ase sarebbe interessato a realizzare4 e a continuare la storia di Carrie Page - vale a dire, il doppelganger di Laura Palmer, emersa nel finale della terza ...