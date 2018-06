Ballottaggi 2018 | Calenda | “Superare il Pd | subito #fronterepubblicano” Martina frena

Ballottaggi 2018 – Diviso - commissariato - litigioso : ciò che resta del Pd consegna la Toscana al centrodestra : Da ieri la Toscana rossa non esiste più. Il tanto temuto 0 a 3 in una sera è diventato realtà: il Pd nella (ex) Regione rossa d’Italia perde in un solo colpo Pisa, Massa e Siena subendo così il sorpasso storico del centrodestra che adesso in Toscana governa più capoluoghi di provincia del centrosinistra (7 a 3). In tutti e tre i Ballottaggi di ieri si scontravano centrodestra (a trazione leghista) e centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle ...