USA e Hawaii | come si fanno le vere annessioni

Hawaii Five-0 8 su Rai2 non va in onda il 31 maggio per i Golden Gala : la serie in paUSA estiva : Hawaii Five-0 8 su Rai2 cambia programmazione. Stasera, 31 maggio, la serie non andrà in onda, dando così inizio alla sua lunga pausa estiva. L'ottava stagione in chiaro aveva debuttato una decina di giorni fa, dopo la conclusione del settimo ciclo di episodi. Per i fan questa è decisamente una brutta notizia, ma c'è una magra consolazione: alle 18:50 c'è il consueto appuntamento con un episodio in replica, che pare durerà fino a domani, 1° ...

Hawaii Five-0 8 su Rai2 - anticipazioni ultimi episodi del 24 maggio prima della paUSA : quando torna la serie? : Ultimo appuntamento (almeno per ora) con la squadra di Hawaii Five-0 8 su Rai2. Infatti, a quanto si legge sulla Guida TV di RaiPlay, la prossima settimana non vi è traccia della serie nella programmazione. Il procedural targato CBS quindi si ferma con il terzo e quarto episodio dell'ottava stagione, per poi riprendere, si spera, in piena estate, se non in autunno. Si intitola “Lezioni di pianoforte” l'episodio 8x03 di Hawaii Five-0 8, in cui ...

Hawaii - terremoto di magnitudo 6.9 caUSAto dall’eruzione del vulcano : Una scossa di terremoto del 6.9, la più forte mai registrata dal 1975 ad oggi, ha scosso oggi Big Island, nelle Hawaii, dove da giorni si susseguono sismi di ingente entità collegati all’eruzione del vulcano Kilauea. Migliaia di persone erano state evacuate, e al momento non si hanno notizie di vittime. Il servizio geologico Usa ha segnalato che s...

Hawaii - terremoto di magnitudo 6.9 caUSAto dall’eruzione del vulcano Video : Evacuate migliaia di persone, la lava che esce dal cratere del vulcano Kilauea ha già distrutto vaste aree di foresta. Escluso il rischio tsunami

Migliaia di persone hanno lasciato le proprie case nelle Hawaii a caUSA dell’eruzione di un vulcano : L’eruzione del vulcano Kilauea, nelle Hawaii, ha costretto le autorità a ordinare a Migliaia di persone di lasciare la propria casa nei pressi della città di Pahoa, sulla Big Island, la più grande isola dell’arcipelago. Un testimone citato dal Guardian The post Migliaia di persone hanno lasciato le proprie case nelle Hawaii a causa dell’eruzione di un vulcano appeared first on Il Post.

