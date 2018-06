Sussidi alla disoccupazione e pensioni integrative europee | una proposta | in pillole

USA - calano a sorpresa le richieste di Sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 giugno. I "claims" sono calati di 4.000 unità a 218 mila dalle 222 mila unità della settimana precedente. ...

USA - calano a sorpresa le richieste di Sussidio alla disoccupazione : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 giugno. I "claims" sono calati di 4.000 unità a 218 mila dalle 222 mila unità della settimana precedente. Battute le ...

Regno Unito - calano le richieste di Sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - Nel mese di maggio, scende il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna: -7.700 unità contro la crescita di 28.200 unità del mese di aprile ,...

Regno Unito - calano le richieste di Sussidio alla disoccupazione : Nel mese di maggio, scende il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna: -7.700 unità contro la crescita di 28.200 unità del mese di aprile , rivisto da ...

USA - lieve calo per le richieste di Sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 2 giugno. I "claims" sono calati di 1.000 unità a 222 mila dalle 223 mila unità della settimana precedente . ...

USA - lieve calo per le richieste di Sussidio alla disoccupazione : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 2 giugno. I "claims" sono calati di 1.000 unità a 222 mila dalle 223 mila unità della settimana precedente . Battute le ...

USA - in calo le richieste di Sussidi alla disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 26 maggio . I "claims" sono calati di 13.000 unità a 221 mila dalle 234 mila unità della settimana ...

USA - in calo le richieste di Sussidi alla disoccupazione : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 26 maggio . I "claims" sono calati di 13.000 unità a 221 mila dalle 234 mila unità della settimana precedente . Battute ...

USA - Sussidi alla disoccupazione in aumento ma meno delle attese : Salgono ma meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 28 aprile. I "claims" sono aumentati di 2 mila unità a 211 mila rispetto alle 209 mila rivisti della ...