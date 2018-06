Senza rossetto | storie di donne

vanityfair

(Di domenica 24 giugno 2018) Raccontare la donna – e tutte le– da ogni angolatura, in ogni sfumatura, e chiamare lea farlo, per offrire una panoramica da dentro, da cuore a cuore. Questo è l’obiettivo di, progetto di podcast letterario, ideato e prodotto da Giulia Perona, storyteller freelance, e Giulia Cuter, che lavora nell’ambito della comunicazione. Partire da una data importante e simbolica come quella del 2 giugno 1946, anno in cui gli italiani – e le italiane soprattutto -, vennero chiamati alle urne per scegliere tra Monarchia e Repubblica. Milioni diandarono a votare per la prima volta,sulle labbra, appunto, per non sporcare la scheda che doveva essere umettata e incollata con la saliva, pena l’invalidazione. Un gesto semplice ma rivoluzionario: non sarà troppa libertà? Dopo aver alzato la testa e la voce, saranno ancora remissive, in ...