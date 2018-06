Conte è soddisfatto del vertice sui migranti Cosa ne pensano gli altri leader e cosa

agi

: Vertice sui #migranti, #Conte soddisfatto: 'Impressa la direzione giusta'. #Merkel 'La responsabilità è di tutti'.… - RaiNews : Vertice sui #migranti, #Conte soddisfatto: 'Impressa la direzione giusta'. #Merkel 'La responsabilità è di tutti'.… - zazoomnews : Conte: torno soddisfatto da Bruxelles abbiamo dato giusta la direzione al dibattito sui migranti - #Conte: #torno … - Monica89159137 : RT @RaiNews: Vertice sui #migranti, #Conte soddisfatto: 'Impressa la direzione giusta'. #Merkel 'La responsabilità è di tutti'. #Macron: 'N… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Il premier italiano sta tornando dalla riunione di Bruxelles, preparatoria del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno prossimi, dedicata alla gestione del flusso di. "Rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo" scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe, al termine del mini-. Si è conclusa la riunione informale sul tema migrazione a Bruxelles e rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo. — Giuseppe(@GiuseppeIT) 24 giugno 2018 L'Italia, scrive La Stampa, ha portato una proposta in 10 punti i cui fondamentali sono: superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli ...