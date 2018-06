huffingtonpost

: Se l'Unione muore ci guadagna solo la Germania - HuffPostItalia : Se l'Unione muore ci guadagna solo la Germania - larilauro56 : RT @laitman_it: #ZOHAR (Pikudey 840): 'Prima della morte, l'angelo della morte appare davanti all'uomo'. Quando ci uniamo, la forza della r… - FischJam : RT @laitman_it: #ZOHAR (Pikudey 840): 'Prima della morte, l'angelo della morte appare davanti all'uomo'. Quando ci uniamo, la forza della r… -

(Di sabato 23 giugno 2018) L'Europea può dissolversi una qualsiasi domenica d'estate e non sappiamo ancora quale sia la sua vera faccia. Quella della Grecia? Scampata finalmente alla Troika, dovrà pagare interessi su un prestito di 274 miliardi ben oltre il 2060 e dopo aver cambiato quattro governi e fatto 450 riforme, il paese di Tsipras ha privatizzato tutto, persino le terme, restando più povero del 2010. Consolazione: ha ancora qualche euro in tasca.Oppure la faccia è quella della? Il paese di una mai così debole Angela Merkel, dall'Ue e dalla moneta unica ha avuto quasi tutto. Si è ripagata i costi mostruosi della riunificazione, ha incassato quasi 1.000 miliardi di capitali in arrivo grazie allo spread, dal deprecato Quantitative Easing ha ottenuto per la sua Bundesbank utili aggiuntivi per 2 miliardi di euro. Il suo surplus vola incontrastato ben ...