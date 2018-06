Instagram sta testando la nuova feature “Lista Amici più stretti”

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI - INCIDENTE HOT : SLIP SU Instagram/ Foto - nuova polemica dopo il vestito trasparente : FEDEZ posta per sbaglio su INSTAGRAM l'intimo di CHIARA FERRAGNI, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. nuova polemica dopo la Foto dell'abito trasparente.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 08:17:00 GMT)

Amici stretti Instagram : come funziona : Da non molto Instagram ha integrato, assieme ad Instagram TV, una nuova funzionalità volta a potenziare le interazioni social. La funzione Amici stretti Instagram, come vedremo a breve, crea un legame più forte fra il vostro profilo e quello di altri profili che, secondo voi, vi sono più legati. In questo articolo dunque, vi guideremo alla creazione della vostra lista di Amici stretti su Instagram e vedremo nel dettaglio questa cosa comporterà e ...

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI - INCIDENTE HOT : SLIP SU Instagram/ Lui si scusa platealmente : lei lo ha perdonato? : FEDEZ posta per sbaglio su INSTAGRAM l'intimo di CHIARA FERRAGNI, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. Il rapper fa ammenda sul social: "scusa amore"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 21:40:00 GMT)

Maria Elena Boschi sexy a Venezia - le foto su Instagram fanno impazzire il web : Maria Elena Boschi torna a stregare il web. L'ex ministro - a Venezia con il fratello Pier Francesco in occasione dell'anniversario del gruppo Ferretti - ha postato su Instagram alcuni scatti...

Asia Argento e il dolore su Instagram per la morte di Bourdain : «Due settimane senza di te» : «Due settimane senza di te». Asia Argento affida a Instagram il ricordo del fidanzato Anthony Bourdain, lo chef trovato morto in una stanza d'albergo in Francia. Poche parole e uno...

Instagram ha un miliardo di utenti e lancia un servizio di video. Come funziona IGTV : Instagram raggiunge il miliardo di utenti e celebra il risultato con il lancio della di IGTV: la nuova app per pubblicare (e visualizzare) video lunghi fino a un’ora, registrati con il cellulare in verticale. La novità, annunciata mercoledì durante un evento a San Francisco, è pensata soprattutto per permettere ai follower di seguire ancora più da vicino i loro beniamini. Ma in cosa differisce dal classico ...

Caterina Balivo commossa su Instagram per l’ultimo giorno di scuola del figlio : Caterina Balivo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto speciale per l’ultimo giorno di scuola del primogenito Guido Alberto, nato nel 2012 dal marito Guido Maria Brera (la Balivo è mamma anche di Cora, un anno ad agosto). Il piccolo, 6 anni, ha appena finito la scuola materna, il prossimo anno andrà alle elementari. E mamma Caterina scrive una dolcissima dedica a commento di un selfie dove appare sorridente: Oggi è l’ultimo ...

“Lo dovete sapere”. Bomba su XXXTentacion. La mamma del rapper posta una foto su Instagram e lascia tutti sconvolti : È morto qualche giorno fa, in Florida, ucciso a colpi di pistola nella sua macchina di fronte a una concessionaria di moto di Miami: la morte del giovane rapper XXXTentacion ha lasciato il mondo sconvolto. Secondo quanto riferito dalla polizia, il ragazzo sarebbe stato ucciso per casualità in un tentativo di rapina finito male. Non c’era dunque premeditazione: i due malintenzionati, che sono fuggiti a bordo di un suv scuro, secondo quanto ...

Romina Power - il silenzio su Instagram è la risposta ad Al Bano? : Romina Power si è chiusa nel più stretto riserbo. L’ultimo post su Instagram risale al 13 giugno ed è una foto di sua figlia Romina Jr, damigella al matrimonio di un’amica. Che fine ha fatto Romina? Sempre grazie alla sua pagina Instagram sappiamo che è tornata negli Stati Uniti dopo il concerto in Austria e la doppia intervista con Al Bano in cui dichiaravano che non ci sarà alcun matrimonio, perché di fatto sono già sposati per la ...

Mara Venier lascia Tu si que vales - la dedica su Instagram ai colleghi : Mara Venier lascia Tu si que vales e dedica un pensiero dolcissimo ai colleghi su Instagram. La conduttrice è stata fra i protagonisti indiscussi dello show del sabato sera, fra risate e commozione. Approdata nel programma in qualità di ospite, è diventata nel corso delle puntate un personaggio fisso del cast, dando vita a gag e scene divertenti con i concorrenti e con gli altri giudici. Nella prossima stagione della trasmissione però Mara ...

Instagram lancia IGTV - la app tv per condividere video verticali di un'ora : Dopo aver raggiunto e superato il miliardo di iscritti, i gestori di Instagram hanno deciso di creare una piattaforma dedicata ai video. Il suo nome è IGTV ed è stato annunciato nella giornata di ieri, 21 giugno, all'interno della famosa applicazione di foto. Una vera e propria rivoluzione per Instagram che, con l'avvento delle storie, ha registrato un boom di iscrizioni. La particolarità del nuovo portale pare sia la durata dei video e il ...