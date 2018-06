Razzi Vostri | Antonio Razzi e Saverio Raimondo dal 25 giugno sul Nove

Dal Senato alla tv - arriva ' Razzi Vostri' : Si tratta di 'Razzi Vostri' , striscia quotidiana in onda a partire dal 25 giugno - in palinsesto dal lunedì al venerdì alle 21.20 -, dove l'ex parlamentare racconterà l'Italia e il mondo dal suo ...

Razzi Vostri : Antonio Razzi approda sul Nove. Striscia quotidiana con Saverio Raimondo : Antonio Razzi Più sono strane, più sono vere. Dopo la mancata ricandidatura in Parlamento, l’ex senatore Antonio Razzi ha trovato il modo di ‘fare la grana’: stando in tv. Terminata l’esperienza come opinionista per Quelli che dopo il Tg su Rai2, dal 25 giugno prossimo l’ex parlamentare approderà a Discovery, sul Nove, con una nuova Striscia quotidiana in onda alle 21.20, dal lunedì al venerdì. Titolo: Razzi ...