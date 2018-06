Migranti nei lager Sgominata la banda dell' accoglienza

"I populisti sono come la lebbra - sono arrivati anche nei Paesi a noi vicini". Un altro affondo di Macron contro l'Italia sui Migranti : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

Migranti - Obama : ci mettiamo nei loro panni o distogliamo lo sguardo? : Migranti,Obama: ci mettiamo nei loro panni o distogliamo lo sguardo? Migranti,Obama: ci mettiamo nei loro panni o distogliamo lo sguardo? Continua a leggere L'articolo Migranti,Obama: ci mettiamo nei loro panni o distogliamo lo sguardo? proviene da NewsGo.

Migranti - frode nei centri di accoglienza : 5 arresti a Benevento : Migranti, frode nei centri di accoglienza: 5 arresti a Benevento Tra gli arrestati un funzionario pubblico, un impiegato del ministero della Giustizia e un uomo alle forze dell'ordine. 36 gli indagati. Secondo gli inquirenti, lucravano sull'assegnazione dei posti e sul sovraffollamento dei centri Parole ...

Conte a Parigi per vedere Macron. L’idea : gli hotspot nei paesi dei Migranti | : Pranzo a Parigi per il premier dopo le tensioni tra i due paesi sulla questione accoglienza e profughi

Migranti - la denuncia del garante dei detenuti : “Strutture scadenti e criticità nei rimpatri” : Dalla relazione del garante dei detenuti presentata oggi in Parlamento emergono le condizioni critiche delle strutture per i Migranti. I Cpr versano in pessime condizioni materiali e igieniche, non prevedono attività per i trattenuti e i loro diritti non sono rispettati. Critiche anche per tempi e modi dei rimpatri.Continua a leggere

Migranti - al via il vertice Macron-Conte a Parigi. “Dall’Italia la proposta di creare hotspot nei Paesi d’origine” : È iniziato il pranzo di lavoro a Parigi fra il presidente francese Emmanuel Macron e il neo premier italiano Giuseppe Conte. Dopo il durissimo scontro avvenuto nei giorni scorsi per il caso Aquarius, i due leader tentano ora di ricostruire il dialogo a partire da una simbolica stretta di mano all’Eliseo. Sul tavolo uno dei temi più scottanti per l’Ue e per il governo M5s-Lega: la gestione dei flussi migratori. Con l’Italia che, ...

Migranti - Conte da Macron con la proposta di riforma di Dublino e di una gestione europea per gli hotspot nei Paesi d'origine : PARIGI. La stretta di mano tra Macron e Conte sigla la pace, o almeno l'armistizio, tra Italia e Francia dopo lo scontro sul caso Aquarius . Con l'obiettivo di far partire un lavoro comune sul tema ...

