Pronostico Molde vs Stabaek | Eliteserien 23-6-2018 e Analisi

(Di giovedì 21 giugno 2018) Norvegia, 14^ giornata,di, sabato 23 giugno. Ospiti in lotta per la salvezza., sabato 23 giugno. La quattordicesima giornata di Elitserien norvegese comincia sabato pomeriggio all’Aker Stadion dicon la sfida tra due formazioni che stanno attraversando un periodo difficile. Come arrivano? Ilè reduce dalla sconfitta subita sul campo del Kristiansund per 1-0. Per la formazione allenata dall’ex centravanti del Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, si tratta della seconda subita nelle ultime tre giornate. In classifica sono ottavi con 20 punti, a -4 dalla zona Europa League occupata dal Rosenborg. Lo, invece, è reduce dal pari per 0-0 con il Bodø/Glimt, dopo la pesante sconfitta subita dal Sarpsborg 08 per 4-2. La squadra allenata da Toni Ordinas è ...