Malattie rare | Binetti | impegno per pazienti distrofia facio-scapolo-omerale

Ricreati in laboratorio i prioni umani - proteine letali che causano rare Malattie del cervello : Sono agenti infettivi, ma non sono né virus né batteri, bensì proteine. Stiamo parlando dei prioni, proteine responsabili di una serie di malattie neurodegenerative rare (come per esempio la ben nota Bse, malattia della mucca pazza), che sono oggi ancora inguaribili e letali. E ora, per la prima volta nella storia, gli scienziati della Case Western Reserve University School of Medicine (Ohio) sono riusciti a sintetizzare un prione umano nel loro ...

Malattie rare : #4piccolecose campagna social per l’ipoparatiroidismo : Per molto tempo l’ipoparatiroidismo è stata una malattia negletta: senza linee guida e con un unico rimedio che era assumere calcio e vitamina D. Oggi le cose sono cambiate, ma l’ipoparatiroidismo rimane una malattia rara – anche se non è ancora stata riconosciuta come tale – e difficile da diagnosticare, di cui si parla poco. Per la Giornata mondiale dedicata a questa malattia che si celebra oggi a Roma, l’Associazione per i ...

Osservatorio Malattie rare Omar vince l'Inspiringpr award del 2018 : Orientarsi nel mondo che cambia', un ciclo di eventi che vuole essere una riflessione produttiva capace di favorire un passaggio dalla cultura del fare, per molti versi ancora dominante nel Nordest, ...

"La scienza dell'alimentazione come valore terapeutico nelle Malattie rare e croniche" : - Associazione Italiana Mogli dei Medici " organizzano il convegno "La scienza dell' alimentazione come valore terapeutico nelle malattie rare e croniche", venerdì 25 maggio alle ore 18.00, presso la ...

Emilia Romagna - nuovi centri per Malattie rare : colpite oltre 22.000 persone : Colpiscono meno di una persona ogni duemila e sono particolarmente difficili da riconoscere, diagnosticare e trattare. Secondo la stima dell’Organizzazione mondiale della Sanità ne esistono tra i 6.000 e 7.000 tipi che, nella sola Unione europea, interessano tra i 27 e i 36 milioni di cittadini. Sono le ‘malattie rare’ e, in Emilia-Romagna, riguardano oltre 22mila (22.522) residenti. Pazienti seguiti da specifici centri di ...

Un'altra scoperta italiana in campo medico contro le Malattie rare : Uno studio coordinato da medici ricercatori italiani del Bambin Gesù di Roma, pubblicato sul "New England Journal of Medicine", ha scoperto un nuovo anticorpo in grado di combattere tre malattie molto rare e finora considerate senza cura. L'anticorpo ha il nome di "canakinumab" e tratta tre patologie genetiche rare, scoperte da poco tempo, che provocano molti disturbi tra cui febbre ed infiammazione. Le persone affette da queste malattie spesso ...

Un unico farmaco cura tre diverse Malattie rare : (foto: Getty Images) Tre malattie diverse, un’unica soluzione. Dalle pagine del New England Journal of Medicine arriva la conferma dell’efficacia e sicurezza dell’anticorpo canakinumab per il trattamento di tre diverse malattie autoinfiammatorie (la febbre mediterranea familiare o Fmf, il deficit di mevalonato chinasi o Mkd, e la sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di necrosi tumorale o Traps) caratterizzate da episodi ...

Passi in avanti nella ricerca : nuovo anticorpo per la cura di Malattie rare : Non vi è dubbio che negli ultimi anni i progressi compiuti nel campo della ricerca hanno aperto nuovi scenari impensabili soltanto qualche decennio fa. Gli avanzamenti della scienza in ambito medico in particolare hanno consentito la messa a punto di farmaci sempre più efficaci per la cura di malattie anche gravi. Rimanendo sempre nell'ambito della scoperta di nuove terapie, merita di essere segnalato uno studio che è stato coordinato ...

Zingaretti - congratulazioni a Bambino Gesù per ennesimo traguardo in ricerca e cura Malattie rare : “All’equipe di Reumatologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, coordinata dal Dott. Fabrizio De Benedetti, vanno i complimenti e le congratulazioni per la scoperta di un farmaco in grado di contrastare alcune malattie rare autoinfiammatorie. Si tratta dell’ennesimo successo per il Bambino Gesù che raggiunge un altro importante traguardo nell’eccellenza e nell’innovazione per la cura di malattie rare e di patologie gravi. Siamo orgogliosi di ...

Scoperto farmaco in grado di curare tre Malattie rare : ecco quali : È stato Scoperto un nuovo anticorpo capace di agire su tre malattie rare caratterizzate da ricorrenti episodi di infiammazione e di febbre. 'Canakinumab', questo è il nome dell’anticorpo capace di interagire sulle patologie rare e, tra non molto, sarà somministrabile attraverso un nuovo farmaco, che dovrebbe essere disponibile a breve anche in Italia. La sua validità è stata certificata attraverso una sperimentazione clinica condotta a livello ...

ANTICORPO PER TRE Malattie rare / Successo per i test - Dottor De Benedetti : "Ecco le terapie" : ANTICORPO per tre MALATTIE RARE, grande Successo dei test in Italia, sperimentazione partita al Bambino Gesù di Roma. Si tratta di tre patologie autoinfiammatorie.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 19:33:00 GMT)

Anticorpo per tre Malattie rare / Grande successo dei test in Italia - la sperimentazione al Bambino Gesù : Anticorpo per tre malattie rare, Grande successo dei test in Italia, sperimentazione partita al Bambino Gesù di Roma. Si tratta di tre patologie autoinfiammatorie.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:13:00 GMT)

Bastano 24 ore di digiuno per rigenerare le cellule staminali dell'intestino (e allontanare il rischio di Malattie) : Il digiuno, fin dall'antichità, è sinonimo di purificazione. Ma, al di là del piano spirituale, il non ricorso al cibo potrebbe avere degli effetti positivi anche dal punto di vista fisico. È quanto ha confermato un nuovo studio, condotto dal MIT e pubblicato sulla rivista "Cell Stem Cell", secondo il quale tagliare l'apporto di calorie anche per sole 24 ore può dare un impulso alla rigenerazione delle cellule ...

Malattie genetiche rare - il 5 e 6 maggio Telethon e Uildm in piazza per raccogliere fondi. Testimonial le mamme : Una campagna a favore della ricerca scientifica che parla delle ‘mamme rare’ e dell’impegno che mettono nelle sfide di ogni giorno. Il 5 e il 6 maggio in più di 1.600 piazze in tutta Italia i volontari di Fondazione Telethon, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, Avis, Anffas e Unpli distribuiranno biscotti a forma di cuore per una donazione minima di 12 euro che servirà a sostenere la campagna ‘Io per lei’ a favore della ricerca ...