La regina del regno dei fiori

Cattolica - il Teatro della regina ospita la prima edizione di 'Scenario Festival' : Al via giovedì 21 giugno la prima edizione di Scenario Festival che si svolgerà a Cattolica sino al 24 giugno con un ricco programma di spettacoli per ragazzi e famiglie, la Finale del Premio Scenario infanzia, il laboratorio teatrale per adolescenti curato da Babilonia Teatri, un progetto di Associazione Scenario, direzione artistica ...

Sampdoria regina delle plusvalenze : Ferrero punta Bruno Peres e Defrel : Con cessioni eccellenti i blucerchiati hanno chiuso in positivo anche il bilancio 2017. Ora si farà cassa con Torreira, Praet e Viviano

Melania Trump vs Letizia di Spagna - i più attenti l’hanno notato subito : è tutto nel vestito della regina : Melania Trump vs Letizia di Spagna. Moglie del presidente degli Stati Uniti la prima e moglie del re di Spagna la seconda. Si sono incontrate in occasione della visita di Stato dei reali spagnoli negli Usa. Un viaggio ufficiale di sei giorni, riporta D di Repubblica, che martedì 19 giugno è culminato nell’incontro alla Casa Bianca tra Donald e Felipe. Ma come spesso accade in questi casi hanno dominato la scena Melania e Letizia con ...

Chi è Zara Phillips Tindall - la nipote ribelle della regina Elisabetta : Bionda, bella e ribelle: Zara Phillips Tindall è la nipote della Regina Elisabetta, amatissima dai sudditi britannici per il suo stile di vita disinvolto e il suo carattere libero. Figlia della principessa Anna e del capitano Mark Phillips è sedicesima in linea di successione al trono. Nonostante ciò non ha nessun titolo reale per volere dei genitori, che hanno scelto di concedere a lei e al fratello Peter la massima libertà, senza dover seguire ...

Loredana Berté - la "regina" dell'estate di Andora : Sarà Loredana Bertè la protagonista dell'Endless Summer, il concerto di fine estate, ad ingresso libero, in programma l'8 settembre 2018, alle ore 21.30, in piazza Caduti di Nassiriya ad Andora. La ...

Il regalo speciale della regina Elisabetta a Meghan Markle : Un paio di orecchini di perle e diamanti: è questo il regalo speciale che la Regina Elisabetta ha deciso di fare a Meghan Markle. L’intesa fra la neo Duchessa di Sussex e la Sovrana si rafforza ogni giorno di più e non sfugge ai più attenti osservatori. Sembra proprio che l’attrice americana sia riuscita a fare breccia nel cuore della nonna di Harry e William, così tanto da spingerla a fare gesti che non aveva mai riservato a nessun ...

Gb - prime nozze gay nella famiglia reale : il cugino della regina sposerà il compagno : Gb, prime nozze gay nella famiglia reale: il cugino della Regina sposerà il compagno A due anni dal coming out, Lord Ivar Mountbatten convolerà a nozze con James Coyle Continua a leggere L'articolo Gb, prime nozze gay nella famiglia reale: il cugino della Regina sposerà il compagno proviene da NewsGo.

Atletica – L’Italia si conferma regina della WMRA International Youth Cup : A Lanzada (Sondrio) L’Italia si conferma regina della WMRA International Youth Cup nella prova a squadre femminile under 18, mentre il team maschile conquista il bronzo. Alla Lombardia il tricolore cadetti per regioni L’Italia resta in vetta con la squadra femminile nella 13esima WMRA International Youth Cup, la rassegna mondiale under 18 di corsa in montagna a Lanzada (Sondrio). In una soleggiata ed entusiasta Valmalenco, le azzurre si ...

Prime nozze gay nella royal family - il cugino della regina Elisabetta sposa il compagno (e la ex moglie lo accompagna all’altare) : Saranno celebrate a fine estate le Prime nozze gay nella famiglia reale britannica. Lord Ivar Mountbatten, cugino della regina Elisabetta, che due anni fa aveva fatto coming out, sposerà il compagno James Coyle, 56 anni, conosciuto sulle piste da sci del villaggio alpino di Verbier. Secondo il Daily Mail le nozze saranno celebrate nella cappella privata della tenuta di lord Mountbatten, nel Devon. Figlio cadetto di David Michael Mountbatten, che ...

Eva Longoria in lacrime per Jinxy/ La regina delle Desperate Housewives piange la morte del suo cane : Una delle attrici più amate e protagoniste di Desperate Housewives sta attraversando un momento davvero difficile per via della morte dell'amato "figlio" Jinxy(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Quello che si può fare e non fare in presenza della regina (Meghan ha commesso un solo errore) : Se al primo evento ufficiale di Meghan Markle al seguito della regina Elisabetta II bisognerebbe dare un voto, sarebbe di gran lunga positivo. E non solo per la poca esperienza. Se Kate Middleton aveva infatti potuto attendere circa un anno prima di «fare un giro» con la sovrana, alla moglie di Harry è toccato a meno di un mese dalle nozze con un membro della famiglia reale. L’ex attrice americana, dopo una notte senza precedenti sul treno ...

“Che regalo!”. Non solo il viaggio insieme - spunta pure il dono della regina a Meghan Markle : Alla tradizionale parata Trooping the Colour, per il compleanno della regina, Meghan Markle era in seconda fila sul balcone di Buckingham Palace. Un passo dietro la cognata Kate Middleton. In molti l’avranno notato, ma c’è una spiegazione: l’ordine secondo cui i membri della famiglia reale prendono posto è infatti regolato dal protocollo. La regina è sempre al centro e la disposizione degli altri è sempre in base alla ...

La Casa di Cura "regina Pacis" di San Cataldo si conferma eccellenza nell'ambito della prevenzione dei tumori femminili : Si tratta, quindi, di un servizio convenzionato: "un punto d'orgoglio sia per la Clinica "Regina Pacis", convinta che scienza e innovazione debbano essere offerte a tutti coloro che necessitano, sia ...

Elenoire Casalegno hot - regina della spiaggia : fuga a Formentera e primo topless della stagione : Formentera ? Arriva l?estate e anche Eleonoire Casalegno ha deciso di regalare il primo topless della stagione. L?ex gieffina vip è partita alla volta di Formentera per...