Firenze | aghi in una mozzarella | ritirate 2mila confezioni

Firenze - aghi nella mozzarella comprata al supermercato : ritirate 3.840 confezioni. Alcune distribuite anche da Esselunga : Ad accorgersene per prima è stata una studentessa fiorentina. Dopo aver comprato la mozzarella al supermercato, è rientrata a casa e ha aperto la confezione scoprendo all’interno due aghi da cucire. Secondo quanto verificato dai carabinieri, la confezione – venduta in un supermercato di via Masaccio a Firenze – non presenta buchi e pertanto gli aghi non possono essere stati inseriti dall’esterno. Quindi, dopo aver sequestrato ...

