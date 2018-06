Qualificate agli ottavi dei Mondiali 2018 Russia e Uruguay avanti | l' Egitto di Salah è

Uruguay e Russia si sono Qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali : L’ Uruguay ha battuto 1-0 l’Arabia Saudita nel secondo turno del Gruppo A, iniziato ieri sera con la vittoria della Russia sull’Egitto. Con questi due risultati, Uruguay e Russia sono matematicamente qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio mentre The post Uruguay e Russia si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Scherma – Fioretto femminile : le azzurre non sbagliano un colpo a Shanghai - tutte Qualificate per il main draw : Le dodici azzurre impegnate nella tappa di Fioretto femminile a Shanghai hanno staccato tutte il pass per il tabellone principale En plein del Fioretto femminile azzurro sulle pedane di Shanghai dove ha preso il via il Grand Prix FIE. Il primo turno del tabellone principale che scatterà nella notte italiana tra sabato e domenica, vedrà infatti protagoniste tutte e dodici le atlete italiane. Alle già ammesse di diritto nel main draw Arianna ...