Ora l' Intelligenza Artificiale sa fare dibattiti

Google ha migliOrato le traduzioni con l'intelligenza artificiale. Anche in italiano : “Siamo in una primavera dell’intelligenza artificiale”, diceva due anni fa John Giannandrea, che allora, a Google, era a capo di questo settore di ricerca (prima di essere scippato da Apple). Negli ultimi anni infatti sono cresciuti gli strumenti che fanno uso di sistemi di AI (Artificial Intelligence), e soprattutto di una sua branca specifica nota come machine learning, che sviluppa algoritmi in grado di apprendere e ...

L’intelligenza artificiale di Google migliOra le traduzioni anche offline : (Foto: Mashable) A partire da oggi le traduzioni di Google Translate si faranno più accurate anche per chi non può collegarsi a internet. La casa di Mountain View ha annunciato dal suo blog di avere finalmente svincolato dalla sua infrastruttura cloud una delle caratteristiche più interessanti del suo software di traduzione: il supporto delle tecnologie di machine learning, che consentono di tradurre intere frasi tenendo in considerazione la ...

Ora il sistema di intelligenza artificiale di Google Traduttore è disponibile anche offline per l’italiano : Google ha aggiornato la sua applicazione per smartphone Traduttore per usare le sue funzioni di intelligenza artificiale offline, scaricando prima i dizionari delle lingue che si vogliono utilizzare. L’app dava una possibilità simile anche in passato, ma era molto meno The post Ora il sistema di intelligenza artificiale di Google Traduttore è disponibile anche offline per l’italiano appeared first on Il Post.

Red Dead Redemption 2 : migliOramenti all'intelligenza artificiale e al gunplay : Red Dead Redemption 2 è sicuramente un titolo molto atteso, e mentre aspettiamo di vederlo all'E3 su Reddit sono recentemente emerse alcune interessanti dichiarazioni che svelerebbero delle meccaniche di gioco, riporta Playstationlifestyle.Ecco riassunti di seguito i punti di quanto rivelato su Reddit. Vale la pena comunque sottolineare come si tratti di indiscrezioni non confermate, naturalmente, per quanto spesso e volentieri anticipazioni di ...

Intelligenza artificiale : per 6 manager su 10 aziende e lavOratori non sono pronti a usarla : Dalla logistica (58%), ai servizi finanziari (45%) all’automotive (36%): per un manager su 2 (51%) l’Intelligenza artificiale può creare business e portare vantaggi in diversi ambiti. Tuttavia il 59% dei soggetti monitorati riscontra – nelle aziende e nei lavoratori – una certa impreparazione nell’affrontare le sfide dovute all’avvento delle nuove tecnologie. Le prime si trovano a fare i conti con la riorganizzazione strutturale (34%) e la ...

L'intelligenza artificiale entra nei labOratori del CERN : I fisici dell' LHC di Ginevra stanno infatti per lanciare un concorso dedicato a tutti gli esperti di informatica del mondo, che ha per obiettivo lo sviluppo di un sistema di AI in grado di ...

"L'intelligenza artificiale è una rivoluzione. Ma imprese e lavOratori non lo hanno ancOra capito". Uno studio : Chi è andato allo stadio lo sa: ci sono ultrà che danno le spalle al campo. Non vedono la partita: tifano e basta. Ecco, quando si parla di lavoro, tecnologia e intelligenza artificiale, tra allarmisti e ottimisti si rischia di stare sempre in curva. Senza capire chi stia giocando e come andrà a finire il campionato. Il campo dice che potrebbe non esserci solo la “scomparsa di molti mestieri”: “Cambieranno ...