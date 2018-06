La visita di papa Francesco a Ginevra all' insegna dell' ecumenismo

I preparativi per la visita del Papa Come cambierà volto Brancaccio : Settembre e ottobre continueranno con raduni, concerti, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, così Come a novembre. L'evento conclusivo il 25 dicembre, con l'intitolazione a don Pino di una ...

CF : visita papa a Ginevra - spazio aereo limitato sopra la città : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Paolo Nespoli e altri astronauti della Stazione Spaziale in visita dal Papa : Venerdì mattina Papa Francesco riceverà nel Palazzo apostolico Paolo Nespoli e altri astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. Rientrati a Terra a fine luglio e concluso il periodo di riadattamento, gli astronauti della missione IIS-53 incontreranno quindi il Papa di persona, dopo la conversazione avuta via video. Insieme a Nespoli presenti Sergey Ryazanskiy (Roscosmos), Randy Bresnik (NASA), Mark Vande Hei (NASA) e Joe Acaba ...

Medjugorje - il Papa nomina monsignor Hoser suo visitatore permanente : L'obiettivo di Papa Francesco è chiaro: assicurare l'accompagnamento spirituale delle migliaia di fedeli che arrivano a Medjugorje da ogni parte del mondo. Per questo giovedì 31 maggio, il Pontefice ha nominato monsignor Henryk Hoser, arcivescovo emerito di Warszawa-Praga in Polonia, quale 'visitatore apostolico a carattere speciale per la ...

Vaticano - Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje : Vaticano, Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje Vaticano, Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje Continua a leggere L'articolo Vaticano, Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje proviene da NewsGo.

Vaticano - Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje : Vaticano, Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje Vaticano, Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje Continua a leggere L'articolo Vaticano, Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje proviene da NewsGo.

Medjugorje - il Papa nomina un visitatore pastorale 'stabile' : Città del Vaticano, 31 mag. , askanews, Il Papa ha nominato mons. Henryk Hoser, arcivescovo-vescovo emerito di Varsavia-Praga , Polonia, , visitatore Apostolico a carattere speciale per la parrocchia ...

Medjugorje - il Papa nomina un visitatore pastorale "stabile" : Città del Vaticano, 31 mag. , askanews, - Il Papa ha nominato mons. Henryk Hoser, arcivescovo-vescovo emerito di Varsavia-Praga , Polonia, , visitatore Apostolico a carattere speciale per la ...

Papa Francesco visita a sorpresa una scuola alla periferia di Roma - : Il Pontefice si è recato in un istituto intitolato a una bambina scomparsa per una leucemia fulminante a 11 anni, dove si trova una biblioteca con 20mila volumi nata per volere dei genitori. Anche ...

Papa Francesco visita a sorpresa una scuola alla periferia di Roma : Papa Francesco visita a sorpresa una scuola alla periferia di Roma Il Pontefice si è recato in un istituto intitolato a una bambina scomparsa per una leucemia fulminante a 11 anni, dove si trova una biblioteca con 20mila volumi nata per volere dei genitori. Anche Bergoglio ha donato dei libri Parole chiave: ...

I focolarini aspettano Papa Francesco - giovedì la visita a Loppiano : Sono attese oltre 6000 persone da tutta Italia, migliaia quelle collegate in streaming nei cinque continenti. "Vogliamo presentare al Papa questa piccola citta`, la prima nata di altre 24 sparse nel mondo e che vuole offrire un modello di convivenza fondato sui principi ...

Bari - i clown entrano in carcere : «Rallegriamo i bimbi in visita ai papà reclusi» : Bari, i clown entrano in carcere: «Rallegriamo i bimbi in visita ai papà reclusi». Bari - Gag divertenti, giochi con le bolle di sapone, spettacoli di magia, balletti, animazioni con le ..."/

Bari - i clown entrano in carcere : «Rallegriamo i bimbi che visitano i papà reclusi» : Bari, i clown entrano in carcere: «Rallegriamo i bimbi che visitano i papà reclusi». Bari - Gag divertenti, giochi con le bolle di sapone, spettacoli di magia, balletti, animazioni con le ..."/

Roma - ecco il piano sicurezza per la visita del Papa - Concertone e Champions : Due giornate da bollino rosso nella Capitale: primo maggio con il Concertone e la visita del Papa e 2 maggio con Roma-Liverpool e lo sbarco di cinquemila tifosi inglesi tra cui 40 hooligans sotto...