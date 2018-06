ilfattoquotidiano

: La Confessione, Ilona Staller ospite di Peter Gomez: “Ero una spia per gli 007 ungheresi. Ho temuto mi uccidessero” - fattoquotidiano : La Confessione, Ilona Staller ospite di Peter Gomez: “Ero una spia per gli 007 ungheresi. Ho temuto mi uccidessero” - HuffPostItalia : Ilona Staller a La Confessione: 'Ero una spia per gli 007 ungheresi' - BioMedMax : RT @fattoquotidiano: La Confessione, Ilona Staller ospite di Peter Gomez: “Ero una spia per gli 007 ungheresi. Ho temuto mi uccidessero” ht… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) A ‘La’, stasera alle 23.55 su Nove, la pornostar, in arte Cicciolina,di, racconta il romanzo della sua vita: la fuga dall’Ungheria comunista, i film hard, l’ingresso in Parlamento e la battaglia, in ultimo, a difesa dei vitalizi. “Lei è stata unadei servizi segreti, nome in codice ‘Coccinella’: mi spiega come avveniva il reclutamento?”, chiede il giornalista.ricorda quando, a vent’anni, tirava a campare nella Budapest comunista: “Sono andata a lavorare come cameriera in uno dei più grandi hotel sul Danubio, l’Intercontinental. Un giorno – rivela – la direttrice mi chiama in privato dicendomi: ‘Tre persone la stanno cercando, vorrebbero conoscerla’”. Sulle tracce della donna ci sono i servizi segreti dell’Europa dell’Est. L’ex parlamentare radicale aggiunge altri dettagli: “I ...