Equitazione | Giochi del Mediterraneo 2018 | il calendario completo Programma | orari e tv

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Un’Italia giovane e battagliera darà la caccia al podio nel salto ostacoli aideldi Tarragona, in Spagna. Gli azzurri parteciperanno mercoledì 27 giugno alla prova a squadre, mentre venerdì 29 giugno andrà in scena la gara individuale. Una compagine composta da cinque alfieri italiani proverà a ben figurare nel Barcelona Royal Polo Club su un palcoscenico in cui saranno pochi i big in gara, ragion per cui le chance da medaglia crescono notevolmente anche per l’Italia. E in fondo i giovani italiani dispongono di un potenziale tecnico tale da poterli davvero rendere protagonisti assoluti della competizione. Luigi Polesello ha già ottenuto risultati importanti in giro per l’Europa, mentre Filippo Marco Bologni ha ben figurato a più riprese nelle gare più importanti del panorama italiano. Gianpiero Garofalo e Matteo Leonardi sono due giovani ...