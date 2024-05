Tragico frontale tra auto - poi la tremenda scoperta | chi perde la vita

Una bambina di 8 anni è morta , la notte scorsa, in un incidente stradale tra due auto avvenuto sulla ex statale 671 all’altezza di Clusone, in provincia di Bergamo . Il fratello di 9 anni ha riportato la frattura del femore e altre tre persone - ...

