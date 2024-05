AstraZeneca ritira i vaccini Covid-19 in tutto il mondo

(Di mercoledì 8 maggio 2024)-19 citando “l’eccedenza diaggiornati disponibili”tutti ianti-19. A riportare la notizia il Guardian. Il colosso ha iniziato il ritiro mondiale del suo vaccino contro il-19 a causa di un “eccedenza diaggiornati disponibili” che prendono di mira nuove varianti del virus. Ne abbiamo conferma anche dall’EMA che, il sette maggio scorso, in un aggiornemento proprio su Vaxzevria, il vaccino anti-19 di, riporta in diagonale la scritta in inglese “medicinale non più autorizzato”. L’ annuncio segue la decisione della società farmaceutica – avvenuta in marzo – ...

“Lo studio clinico che viene fatto per validare l’efficacia di un vaccino non ha la numerosità sufficiente per catturare tutta la variabilità genetica della popolazione. Ma ha la numerosità per calcolarne l’effetto protettivo”. Così, ai nostri ...

Il vaccino contro il Covid del gigante farmaceutico Astrazeneca è stato ritira to in tutto il mondo dopo che l’azienda ha riconosciuto per la prima volta che Vaxzevria può causare trombosi come raro effetto collaterale e pericoloso. E’ quanto ...

Covid, AstraZeneca ritira il suo vaccino in tutto il mondo - Covid, AstraZeneca ritira il suo vaccino in tutto il mondo - AstraZeneca ritira il suo vaccino contro il Covid in tutto il mondo. L'azienda ha giustificato la decisione con la mancanza di domanda e l'eccedenza di vaccini disponibili.

Rischio trombosi, AstraZeneca ritira il vaccino anti Covid in tutto il mondo - Rischio trombosi, AstraZeneca ritira il vaccino anti Covid in tutto il mondo - AstraZeneca ha dichiarato oggi di aver avviato il ritiro mondiale del suo vaccino contro il Covid-19. Lo riportano i media internazionali. L’azienda farmaceutica ha aggiunto che procederà al ritiro de ...

AstraZeneca ritira il vaccino contro il Covid-19 in tutto il mondo - AstraZeneca ritira il vaccino contro il Covid-19 in tutto il mondo - ROMA – AstraZeneca ritira il suo vaccino contro il Covid-19 in tutto il mondo. L’azienda farmaceutica, dopo la causa intentata da familiari di cittadini britannici morti per coaguli del sangue presum ...