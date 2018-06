Stranger Things 2 fa incetta di premi agli MTV Movie & TV Awards 2018 | tutti i

Ecco le copertine dei fumetti tratti da Stranger Things : Essendo un condensato di cultura nerd e nostalgica, era naturale che Stranger Things approdasse a un ennesimo adattamento, quello a fumetti. Nelle scorse ore, infatti, l’editore americano di comics Dark Horse ha annunciato di aver raggiunto un accordo pluriennale con Netflix per il lancio di una linea di fumetti derivata dalla serie ambientata a Hawkins. I primi numeri sono attesi per settembre 2018. Secondo questo accordo, Dark Horse ...

Mtv Movie & Tv Awards 2018 - pioggia di popcorn dorati per Stranger Things : ROMA – E’ Stranger Things la serie più premiata agli Mtv Movie & tv Awards 2018.Il popolare show Netflix ha fatto incetta di popcorn dorati, vincendo in ben 4 categorie.Nel corso dell’evento californiano, condotto da Tiffany Haddish, sono stati incoronati i migliori film e serie tv dell’anno.Trionfo anche per Black Panther, che porta a casa […] L'articolo Mtv Movie & Tv Awards 2018, pioggia di popcorn dorati per Stranger Things ...

MTV Movie & Tv Awards 2018 : il trionfo di Lady Gaga - Black Panther e Stranger Things : Black Power, nostalgia anni ’80 e l’autoproclamatasi regina della serata: senza nulla togliere agli altri vincitori degli MTV Movie & TV Awards 2018, questi tre termini bastano a sintetizzare l’intera cerimonia di premiazione dedicata a Cinema e serie tv targata MTV – registrata sabato 16 giugno dal Barker Hangar di Santa Monica e messa in onda lunedì 18. Prima le signore: Lady Gaga si è portata a casa il premio per ...

'Black Panther e 'Stranger Things' trionfano agli MTV movie & tv awards 2018 - Cinema - Spettacoli : Il riuscitissimo motto Wakanda per sempre vale anche per gli MTV movie & tv awards. Alla cerimonia dei premi ieri sono sfilati vecchi e nuovi eroi dei ragazzi. Re T'Challa, Chadwick Boseman, è ...

Mtv Movie and Tv Awards 2018 : la notte di «Stranger Things» : Quattro premi, e tutti di peso. Miglior Show, Miglior Performance, Miglior Momento Musicale e Miglior Performance da brivido. È Stranger Things a trionfare agli degli Mtv Movie and Tv Awards 2018, con Millie Bobby Brown che batte avversari temibili come Darren Criss in The Assassination of Gianni Versace e Maisie Williams in Game of Thrones (l’attrice non ritira il premio per via di un incidente alla rotula). Con Noah Schnapp che mette i ...

MTV MOVIE & TV AWARDS 2018/ Nomination - vincitori e ospiti : Stranger Things miglior show televisivo? : Grandi star della musica, della tv e del cinema si troveranno insieme per gli MTV MOVIE & Tv AWARDS 2018, ecco le Nominations, gli ospiti e come vedere la cerimonia in tv e streaming(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 21:20:00 GMT)

Netflix insieme a Telltale : il videogioco di Stranger Things è in sviluppo : Che Netflix abbia tra le mani alcuni franchise di assoluto valore che hanno fatto breccia nell'immaginario collettivo è sotto gli occhi di tutti. Un esempio? Stranger Things, una serie TV che è già stata rinnovata per la terza stagione e che si è trasformata in un vero e proprio fenomeno mediatico. Quanto tempo doveva passare prima che Netflix decidesse di esplorare anche il medium videoludico?Non in prima persona, sia chiaro, ma con una ...

Millie Bobby Brown lascia Twitter - la Eleven di Stranger Things usata per un messaggio omofobo : Millie Bobby Brown ha lasciato Twitter. La notizia ha lasciato i fan di Stranger Things senza parole. La protagonista della serie targata Netflix è giunta a questa drastica decisione dopo quanto emerso nelle ultime ore sui social. L'immagine della giovane attrice è stata infatti usata da qualche utente poco rispettoso che evidentemente pensava di scherzare lanciando un messaggio omofobo col volto di Millie. Questo sarebbe stato solo un ...

David Harbour di Stranger Things è bipolare - la confessione di Hopper : “Vedevo gli elfi e sono stato in manicomio” : David Harbour di Stranger Things è bipolare: l'attore che interpreta lo sceriffo Jim Hopper nella serie di successo dei Duffer Brothers, in arrivo su Netflix con la terza stagione nel 2019, ha raccontato la sua patologia in un programma radiofonico. Intervenuto al programma radiofonico Podcast WTF con Marc Maron, ne ha parlato con molta naturalezza nonostante fosse la prima volta in assoluto: l'attore non è mai entrato troppo nel dettaglio ...

Prima di Stranger Things 3 su Netflix - arrivano i libri ispirati alla serie tv con un prequel su Eleven : L'arrivo di Stranger Things 3 su Netflix è atteso non Prima del 2019, ma il pubblico che si è appassionato alla saga dei giovanissimi abitanti di Hawkins alle prese coi misteri del Sottosopra c'è un'interessante novità che potrebbe servire ad ingannare l'attesa. Secondo quanto riporta Deadline, Netflix ha collaborato con l'editore Penguin Random House per la produzione di una serie di libri basati sul successo della serie sci-fi dei fratelli ...

Noah Schnapp svela la trama di Stranger Things 3? I dettagli dal salto temporale a Ritorno al Futuro : Nel corso di un'intervista, Noah Schnapp potrebbe per sbaglio aver svelato (o quasi) la trama di Stranger Things 3. Il giovane attore, interprete di Will Byers, ha raccontato al The Hollywood Reporter qualche particolare interessante sulla nuova stagione, attesa su Netflix nel 2019. Noah ha rivelato in che modo si è preparato per Stranger Things 3, dichiarando di fatto quali film hanno influenzato i fratelli Duffer. Da il salto temporale, che ...

Stranger Things - la vita di Eleven nella terza stagione : Anche se dovremo attendere il 2019 per assistere alla terza stagione di Stranger Things, anzi proprio per questo, la curiosità su come si svilupperanno i nuovi episodi legati ai ragazzini di Hawkins cresce sempre più. Per fortuna ogni tanto emergono minuti dettagli su quella che sarà la nuova stagione. Di recente alcune indiscrezioni sono venute dagli stessi protagonisti della serie, in particolare dai giovani attori, Millie Bobby Brown e Noah ...

Stranger Things - Millie Bobby Brown vuole Leonardo Di Caprio nel cast : Stranger Things, Millie Bobby Brown vuole Leonardo Di Caprio nel cast Andrà in onda il prossimo anno la terza stagione di Stranger Things, la serie originale Netflix firmata dai fratelli...

Dal cast di Stranger Things arrivano le prime anticipazioni sulla 3ª stagione : ‘Sarà giocosa e oscura’ : Della terza stagione di Stranger Things non si sa ancora nulla: come comprensibile, i dettagli sui nuovi episodi della serie sono ben custoditi dalla produzione. Qualcosina arriva però dall'evento FYSee di Netflix, dove Millie Bobby Brown, Noah Schnapp e la direttrice del casting Carmen Cuba si sono sbottonati lasciando trapelare qualche piccola informazione a riguardo. Schnapp, interprete di Will Byers, ha parlato con Variety di come secondo ...