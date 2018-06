Salvini assente al primo incontro Vaticano-governo Imbarazzo nella Santa Sede per

Primo incontro tra governo e Vaticano per i 5 anni del pontificato di Bergoglio. Assente Salvini : Questa sera c'è stato il Primo`incontro´ tra il "Vaticano" e il nuovo governo e i nuovi rappresentanti istituzionali italiane. In occasione del ricevimento alla Nunziatura della Santa Sede in Italia, in via Po, in onore del quinto anno di pontificato di Papa Francesco.Si tratta di un appuntamento tradizionale che quest'anno è caduto con la presenza di un nuovo esecutivo. Sono state invitate tutte le più alte cariche ...

Migranti - l’eurodeputata Schlein (Possibile) contro Salvini : “Metodi vigliacchi. Lui assente quando si discutevano le riforme” : “La battaglia sulla migrazione si fa sui tavoli dove si sta provando a cambiare il sistema di Dublino, non certo in modo vigliacco sulla pelle dei Migranti come ha fatto la Lega”. Al “Forum Internazionale sulla riforma del sistema asilo in Europa” di Bardonecchia, l’eurodeputata di Possibile Elly Schlein punta il dito contro il partito di Matteo Salvini accusandolo di essere stato assente quando si decidevano le riforme in tema di migrazione. ...

Salvini chiude i porti : «Aquarius attracchi a Malta». Conte duro : siamo soli - Europa assente : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo. La replica: non siamo competenti sul caso. Sulla vicenda interviene anche il premier Conte: «Si conferma l’ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell'Europa, a intervenire e a farsi carico dell'emergenza. Inviamo comunque motovedette con medici»...

Premier assente in Cdm - presiede Salvini : Il Premier Giuseppe Conte stasera non presiederà il Consiglio dei ministri, causa trasferta in Canada. Al posto del presidente del Consiglio, sarà il vicePremier Matteo Salvini a svolgere il ruolo di ...