Roma | Di Francesco rinnova | Pastore si avvicina

La Roma sceglie ancora Eusebio Di Francesco fino al 2020 : Eusebio Di Francesco ha prolungato il contratto fino al 2020. Una stagione in più per il tecnico della Roma. Il club più

Stadio della Roma - Pierfrancesco Maran : "La normalità è non farsi corrompere" : "Mi fa molto piacere che sia chiaro a chiunque entri nel mio ufficio che non vi è spazio alcuno per proposte improprie". Lo scrive Pierfrancesco Maran, assessore Pd all'Urbanistica di Milano, all'indomani dell'inchiesta sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma che ha visto finire in manette nove persone.Maran, stando a quanto emerso dalle intercettazioni raccolte nel corso delle indagini, avrebbe infatti rifiutato un tentativo di ...

Quando l'assessore di Milano rifiutò una casa da Parnasi : «Che figura - sembravano i Romani del film» Il ritratto di Pierfrancesco Maran : Pierfrancesco Maran , LaPresse, L'imprenditore Luca Parnasi e gli uomini del suo gruppo puntavano ad esportare il suo sistema corruttivo a Milano . È quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare ...

Francesco De Gregori tra il pubblico di Vasco Rossi a Roma (foto e video) : l’inchino del rocker dal palco del 20° concerto all’Olimpico : C'era anche un entusiasta Francesco De Gregori, fan d'eccezione, in primissima fila tra il pubblico di Vasco Rossi a Roma, per la seconda data del VascoNonStop Live 2018 nella Capitale, nonché ventesimo concerto in carriera per il rocker di Zocca. Il cantautore Romano ha assistito al secondo dei due concerti Romani del Blasco sotto il palco, raggiunto dal rocker per un saluto durante l'esecuzione de Il Mondo Migliore e infine salutato ...

L’uomo delle favole : presentazione del nuovo Romanzo di Francesco Rapiti : Grande calore per la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Rapiti, L’uomo delle favole. Di seguito la sinossi e il video della giornata e l’intervista televisiva all’autore. Una placida cittadina ai confini di un bosco lussureggiante, un luogo tranquillo e nebbioso dove le poche migliaia di abitanti vivono immersi nella loro noiosa e ripetitiva routine, un posto dove non accade mai nulla finché la Polizia non si ...

Roma - Eusebio Di Francesco operato all’anca : Operazione di protesi all’anca per l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, all’ospedale di Tione (Trento). Ricoverato martedì 29 e operato mercoledì 30 secondo il più moderno protocollo ‘fast track’, l’ex calciatore si era già rivolto nel 2016 a questa struttura per operarsi all’altra anca. “Come la precedente operazione, anche questa è stata effettuata da Luigi Umberto Romano, direttore del reparto di Ortopedia e traumatologia ...