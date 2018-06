Pe : Marine Le Pen restituirà 300.000 euro : ANSA, - BRUXELLES, 19 GIU - Il Tribunale dell'Ue ha confermato con una sentenza "la decisione del Parlamento europeo di recuperare dall'eurodeputata Marine Le Pen, circa 300 mila euro, per l'impiego ...

Francia : Marion supera zia Marine Le Pen : ANSA, - PARIGI, 6 GIU - Marion supera la zia Marine Le Pen: secondo un sondaggio realizzato dall'istituto Elabe per Bfm-Tv, il 34% dei francesi ritiene che Marion sia meglio piazzata della zia , 17%, ...

Marine Le Pen alla festa del 2 giugno : PARIGI, 4 GIU - La presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, è presente stasera all'ambasciata d'Italia a Parigi per le celebrazioni della festa della Repubblica. Le Pen, invitata in ...

Marine Le Pen alla festa del 2 giugno all'ambasciata italiana a Parigi : "È un momento di grande entusiasmo" : La presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, è andata all'ambasciata d'Italia a Parigi per le celebrazioni della festa della Repubblica.Le Pen, invitata in quanto membro della Commissione esteri in Parlamento, è la prima dirigente dell'ex Fronte presente ai festeggiamenti del 2 giugno, dove la Francia è quest'anno rappresentata dalla ministra per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau."Sono qui anche perché ...

Marine Le Pen : “Sono in contatto con Salvini ma nei 5 Stelle ci sono ambiguità” : Gli occhi fissi sul telefonino, Marine Le Pen è nel suo ufficio di deputata all’Assemblea nazionale. Sta parlando con Matteo Salvini in questi giorni? Alza lo sguardo e ammette: «Ci scambiamo degli sms, ma non ne rivelerò il contenuto: sono conversazioni private». Accetta, invece, di parlare a ruota libera delle sue aspettative nei confronti di un ...

Governo - Marine Le Pen esulta 'Nostri alleati al potere'. Ft 'Conte principiante della politica' : La strenua difesa da parte dei due leader nei confronti della scelta di Conte, definita innumerevoli volte 'politica', non convince avversari ed ex alleati. Per il segretario reggente del Partito ...

Governo - Marine Le Pen : alleati al potere : 20.01 "Dopo il fpoe in Austria la Lega in Italia. I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande ritorno delle nazioni!". E' il tweet della leader del Front National Marine Le Pen per le notizie sull'imminente Governo Lega-M5S provenienti da Roma. Matteo Salvini ha sempre stretto un asse importante con Marine Le Pen, con cui si è fatto spesso fotografare.

Matteo Salvini in comizio con Marine Le Pen il primo maggio a Nizza : Matteo Salvini sarà al fianco di Marine Le Pen il 1 maggio a Nizza. Il leader della Lega e la presidente del Front National saranno protagonisti di un comizio comune per sottolineare "l'affermazione ...