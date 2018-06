TAVolo infrastrutture a Torino - M5s e Lega assenti : polemica Chiamparino-Toninelli : Il governatore piemontese: "Dal governo mancanza di rispetto istituzionale". Il ministro: "Quando sarà il momento saremo noi a convocare tavoli tecnici"

TAV - Toninelli : porta per Chiamparino sempre aperta : Sale la tensione tra Chiamparino e Toninelli sulla TAV , con il neo ministro dei Trasporti intenzionato ad aprire un tavolo di verifica. I parlamentari piemontesi di Lega e M5S hanno disertato stamane ...

Grandi opere - dal M5s toscano un dossier per Toninelli : “Stop a TAV e ampliamento dell’aeroporto”. Ma la Lega è a favore : Il passante della Tav di Firenze e l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola non s’hanno da fare. Si potrebbe sintetizzare con questi due “no” il dossier che il Movimento 5 Stelle toscano consegnerà al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che ha ripetuto in queste ore che le Grandi opere “vanno valutate una per una secondo il parametro costi-benefici”. Così adesso il governo Conte potrebbe mettere nel mirino le due infrastrutture ...

Danilo Toninelli - battuta e figuraccia sulla TAV : 'Mister concentrazione' Danilo Toninelli , divenuto nel frattempo mister , ministro, Infrastrutture , sta litigando con pressochè l'intero arco costituzionale , fatta salve, forse, l'estrema sinistra, ...

TAV : Gancia (Lega) - Toninelli surreale - spero studi dossier : Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Dichiarazioni surreali, che voglio ricondurre al fatto che il ministro, ai primi passi, non abbia ancora avuto modo di studiare seriamente il dossier della Tav: spero voglia farlo presto". Così Gianna Gancia, capogruppo della Lega in Regione Piemonte, in merito alle perpl

Toninelli arresta la TAV Ma il Carroccio non ci sta : Il treno ad alta velocità non porterà lontano questo governo. Al massimo gli farà raggiungere in brevissimo tempo un capolinea. Queste sono le previsioni di chi ieri confrontava le dichiarazioni di ...

Botta e risposta Chiamaparino-Toninelli sulla TAV : Il governatore del Piemonte: 'prima di cancellarla dovranno passare sul mio corpo'. La replica del neo-ministro: 'Stia tranquillo, perché il treno potrebbe non passare mai' -

TAV - SCONTRO CHIAMPARINO-TONINELLI/ Video - ministro “probabile nessun treno” : replica - “è invece tutto pronto” : Tav, Toninelli contro Chiamparino: il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture del Governo M5s-Lega ironizza sulle dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte, ecco il Video(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:35:00 GMT)

TAV : Scintille Chiamparino-Toninelli : 'qui potrebbero non passare treni' : Battute al vetriolo fra presidente della regione Piemonte e ministro delle Infrastrutture che, poi però, cerca di rassicurare promettendo collaborazione a tutti i livelli istituzionali -

TAV - Toninelli a Chiamparino : "Potrebbe non esserci mai un treno" : 'Chiamparino fa sempre battute simpatiche, ma gli direi di stare tranquillo. Potrebbe non esserci mai un treno su quella linea '. Così, scherzando, il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli , ...

TAV - Toninelli contro Chiamparino/ Video - "Passare sul suo corpo per bloccarla? Potrebbe non esserci il treno" : Tav, Toninelli contro Chiamparino: il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture del Governo M5s-Lega ironizza sulle dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte, ecco il Video(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:12:00 GMT)

Il ministro Toninelli : “Sulla TAV si procederà a una rivalutazione dell’opera” : «Nelle prossime settimane esamineremo tutti i progetti di opere pubbliche in Italia. Il nostro obiettivo è analizzare costi e benefici di ciascuna. Quelle che saranno valutate come utili per i cittadini saranno confermate, sulle altre valuteremo come procedere. Il tutto conti alla mano»....

TAV : Toninelli a Chiamparino : su quella linea potrebbe non esserci mai un treno : "Chiamparino fa sempre battute simpatiche, ma gli direi di stare tranquillo. potrebbe non esserci mai, su quella linea, un treno che passa sul suo corpo". Il ministro dei Trasporti, Danilo ...

TAV - Toninelli : “Passare sul corpo di Chiamparino per bloccarla? Stia tranquillo - potrebbe non esserci mai un treno” : “Chiamparino, Stia tranquillo. potrebbe non essere pericoloso per lui perché potrebbe anche non passare il Tav”. Con queste parole il neo ministro dei trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che questa mattina ha inaugurato il salone dell’auto di Torino, ha risposto al presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino che martedì aveva dichiarato che “Dovranno passare sul mio corpo per fermare il Tav”. L'articolo Tav, Toninelli: ...