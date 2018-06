Salvini shock | Censimento sui rom | poi si corregge | Di Maio | è

tgcom24.mediaset

: Le parole shock di #Salvini 'I rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa' #18giugno LEGGI - Affaritaliani : Le parole shock di #Salvini 'I rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa' #18giugno LEGGI - 11Tonsanto : RT @Labbufala: Rivelazione shock dei genitori a #Salvini: 'Quando avevi tre mesi ti abbiamo rapito a una famiglia rom'. #censimento #Censi… - Ilovetramvies : RT @PaolaDiCaro: Salvini shock: 'Faremo censimento dei rom, quelli italiani purtoppo ce li dobbiamo tenere'. Non è forse arrivato il moment… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il ministro dell'Interno: "Occorre una ricognizione per vedere chi, come e quanti sono". Protesta dell'associazione nomadi: "Sarebbe unetnico". Poi frena: "Non parlavo di schedatura"