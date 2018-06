huffingtonpost

Roberto Maroni a 1/2h in più: 'Se M5s infiltra furbetti il Governo rischia'

(Di domenica 17 giugno 2018) "Salvini sta gestendo un dossier complicatissimo come quello sull'immigrazione con determinazione e con forza, quelle che andavano fatte, con l'appoggio dele del premier. Se Mattarella non ha detto nulla sul caso Aquarius, vuol dire che Salvini non ha fatto nulla contro le convenzioni internazionali. Sta facendo le cose giuste, e può dare inizio a una riforma vera sugli accordi che regolano la gestione dell'immigrazione". Cosìospite di Lucia Annunziata a "In 1/2 h in più". Poiha aggiunto: " Se il premier Conte riuscirà a mettere in agenda la riforma degli accordi che regolano l'immigrazione e i rapporti con i paesi terzi, si potrebbe dare inizio a una svolta vera con una riforma non tanto della convenzione di Dublino, che c'entra poco perché riguarda i richiedenti asilo, ma dell'approccio all'immigrazione che è ...