Fabrizio Corona | Vittima di un pregiudizio morale

Fabrizio Corona - "preoccupato per l'intervista da Giletti"/ "A Non è l'Arena spero di non esagerare" : Fabrizio Corona, "preoccupato per l'intervista da Giletti": il re dei paparazzi a Un giorno da pecora parla dell'evento a Non è l'Arena, "spero di non esagerare"(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 22:20:00 GMT)

Belen e Iannone si sono lasciati?/ Le parole di Fabrizio Corona hanno ferito il centauro... : Belen Rodriguez è stata paparazzata da "Chi" insieme all'ex marito, Stefano De Martino. Lei rivela di essersi presa una pausa da Andrea Iannone(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:30:00 GMT)

GOSSIP/ Stefano De Martino e Fabrizio Corona sorridenti e complici al Pitti Uomo : Stefano De Martino e Fabrizio Corona abbracciati e sorridenti davanti ai flash dei fotografi: questo è quello che è successo poche ore fa al Pitti di Firenze e che ha scatenato le chiacchiere. Grazie ad un video che ha pubblicato su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia, la gente è venuta a conoscenza dell'insolito incontro che c'è stato ad un popolare evento di moda tra i due più famosi ex di Belen Rodriguez. Tra 'Il re dei paparazzi' e ...

Fabrizio Corona : "Sono un fenomeno che dura 20 anno. Ora voglio trasformare la mia popolarità in soldi" : Il re dei paparazzi Fabrizio Corona ha fatto capolino alla seconda giornata del Pitti Uomo, la manifestazione della moda maschile da 94 anni. Come si legge su Vanity Fair, ironia della sorte, a Firenze sono arrivati anche gli altri uomini storici di Belen Rodruguez: l'ultima fiamma Andrea Iannone, ma anche il papà di suo figlio Santiago, Stefano De Martino e Marco Borriello. Ma a tenere banco (mediatico) è ancora l'ex fotografo dei ...

Stefano de Martino e Fabrizio Corona pace e serata in discoteca (video e foto) : Se fosse un film, lo chiameremmo La strana coppia perché altro non potrebbe essere: Fabrizio Corona e Stefano de Martino insieme a Firenze per Pitti Uomo. L'evento è stato galeotto per i due un saluto, un abbraccio e alcuni scatti per i fotografi presenti, tutto sotto l'occhio vigile di Silvia Provvedi, compagna di Corona.L'incontro ha messo la parola fine alla rivalità tra i due per via delle precedenti relazioni che li riconducono ad una ...

Fabrizio Corona e Stefano De Martino si abbracciano : VIDEO : Stefano De Martino e Fabrizio Corona insieme: lo strano incontro Durante la serata di ieri Fabrizio Corona e Stefano De Martino si sono resi protagonisti di un allegro siparietto, e sono bastati pochissimi gesti per creare scompiglio tra i loro fan. Entrambi ospiti dell’evento Pitty Uomo, nessuno dei due non avrebbe mai immagino di incontrare l’altro nella medesima serata. I due ex di Belen Rodriguez si sono comunque dimostrati ...

Fabrizio Corona a Pitti Uomo : «I politici? Fanno tutti schifo» : Gente che viene… gente che va… tutto senza scopo. Vale come incipit di quel capolavoro di Grand Hotel, pellicola di culto di George Cukor datata 1932. Ma vale, ancora di più e a ragion veduta, per Pitti Uomo, entrato nel vivo della seconda gionata della sua 94esima edizione. Un viavai di volti noti, di varia natura e di appeal decisamente diverso, che ricopre l’intera gamma che va da Francesca Cipriani a Tim Cook, ...

Fabrizio Corona e Stefano De Martino : foto insieme e abbracci : Fabrizio Corona e Stefano De Martino: l’incontro al Pitti che sorprende tutti Chi lo avrebbe mai detto, Fabrizio Corona e Stefano De Martino insieme mentre sorridono ai fotografi. Restiamo tutti a bocca aperta e un po’ increduli nel vedere il video pubblicato su Instagram dal noto giornalista Gabriele Parpiglia. Cosa hanno in comune l’ex re […] L'articolo Fabrizio Corona e Stefano De Martino: foto insieme e abbracci ...

Fabrizio Corona - shopping notturno al sexy shop : pace fatta con Silvia Provvedi : MILANO ? Per riaccendere la passione e superare definitivamente la crisi Fabrizio Corona ha deciso di portare la fidanzata Silvia Provvedi a fare degli acquisti particolari. Dopo le foto che...

Fabrizio Corona - shopping notturno al sexy shop : pace fatta con Silvia Provvvedi : MILANO ? Per riaccendere la passione e superare definitivamente la crisi Fabrizio Corona ha deciso di portare la fidanzata Silvia Provvedi a fare degli acquisti particolari. Dopo le foto che...

Tra Belen e Iannone - arriva Fabrizio Corona : Si fanno insistenti le voci che vedrebbero Belen Rodriguez e Andrea Iannone vivere un momento di crisi di coppia. Ma sono vere, oppure no? Dalle prime indiscrezioni sembrava che il periodo di pausa fosse dettato dal desiderio della showgirl argentina di concentrarsi sulla carriera e mettere da parte la vita sentimentale. Ma, se fosse vero, potrebbe non essere l’unica motivazione. Pare infatti che Fabrizio Corona si sia riavvicinato alla ex ...

Belen - la crisi con Iannone e gli incontri casuali col vicino Fabrizio Corona : ... passata a Ilary Blasi, avrebbe deciso di prendersi del tempo per dedicarsi a se stessa e alle sue ambizioni nel mondo dello spettacolo. Ad aggiungere carne al fuoco arriva la presenza di Fabrizio ...

Belen Rodriguez - Andrea Iannone e i motivi della crisi : «Gli incontri casuali col vicino di casa Fabrizio Corona» : ... passata a Ilary Blasi, avrebbe deciso di prendersi del tempo per dedicarsi a se stessa e alle sue ambizioni nel mondo dello spettacolo. Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Ecco perché si sono lasciati ...

Belen Rodriguez - Andrea Iannone e i motivi della crisi : «Gli incontri casuali col "vicino di casa" Fabrizio Corona» : MILANO ? La crisi fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra essere ormai cosa certa e nonostante il silenzio dei diretti protagonisti sono molte le ipotesi che vengono fornite dagli esperti...