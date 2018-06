optimaitalia

: #RobbieWilliams apre i #Mondiali2018 con un'esibizione pazzesca: ecco il VIDEO! >> - TwitGinger : #RobbieWilliams apre i #Mondiali2018 con un'esibizione pazzesca: ecco il VIDEO! >> - marcimarti17 : RT @Adnkronos: La figlia di #RobbieWilliams preferisce @Beyonce /VIDEO - OptiMagazine : Video di Robbie Williams a Russia 2018, al via la Coppa del Mondo tra Angels e Feel -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Ildiapre ufficialmente il Campionato dideldi Calcio dal quale, dopo 60 anni, sarà assente l'Italia. Per l'occasione, l'artista ha scelto alcuni dei brani più significativi della sua carriera, lasciando fuori Party Like an per motivi ancora da chiarire. Stando alle dichiarazioni rilasciate dall'artista, la scelta sarebbe ricaduta sui brani più noti del suo repertorio, smentendo così la possibilità che il brano fosse stato lasciato fuori per i troppi riferimenti a Putin.è l'artista scelto per dare il via ufficiale al Campionato del, che alle ore 17 ha testimoniato il fischio d'inizio del primo match disputato trae Arabia Saudita. Scatenato come suo solito, l'artista non ha lasciato niente al caso e ha fatto muovere il pubblico dello stadio di Mosca che ha ospitato la partita inaugurale della ...