Griezmann annuncia | ' resto all' Atletico'

Calciomercato - Griezmann non va al Barcellona e annuncia : “resto all’Atletico” : ”Ho deciso di restare all’Atletico Madrid”: questo l’annuncio di Antoine Griezmann che mette fine alle voci di mercato che lo volevano al Barcellona e non solo. L’annuncio è arrivato attraverso un video – intitolato ‘ La decision’ – trasmesso dal canal Cero di Movistar+ e poi sui profili social del giocatore. ”Questa è la mia casa”, le parole del francese sul suo profilo twitter. ...

