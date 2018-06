Calciomercato Inter | scambio di giovani con il Genoa | in 5 pronti a cambiare maglia

Calciomercato Inter : Skriniar pensa alla permanenza in nerazzurro - : Potrebbe arrivare una proposta che renda Skriniar il difensore più pagato al mondo ma, in ogni caso, servirebbe anche la certezza di giocare titolare. E, in questo senso, l'Inter ha già messo sul ...

Calciomercato - parla Cancelo : “l’Inter mi ha deluso! Io voglio la Juve? Non sanno fare il loro lavoro…” : Joao Cancelo sta accendendo il Calciomercato italiano, il terzino portoghese potrebbe finire alla Juventus dopo l’annata nerazzurra Joao Cancelo è uno dei pezzi pregiati del Calciomercato estivo. Il calciatore portoghese ha sì un contratto col Valencia, ma difficilmente rimarrà in Spagna al termine della sessione estiva. “Ho un contratto, finché non ho una proposta ufficiale e concreta non posso dire nulla. Finora, non mi è arrivato ...

Inter - batosta dall'Uefa : 'rosa ridotta in Champions ed il Calciomercato...' : Inter, arrivano brutte notizie dall'Uefa in merito al settlement agreement che avrà ripercussioni anche sulla prossima Champions League "FC Internazionale Milano prende nota di quanto comunicato dalla ...

Calciomercato Inter - Antonello : “Nainggolan? Servono rinforzi” : “Non vorrei parlare di un singolo giocatore sul mercato, come Nainggolan. L’obiettivo sul mercato è di rinforzare la squadra, siamo l’Inter e dobbiamo avere una squadra competitiva per il campionato e anche per la Champions League”. L’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, ha fatto il punto sul mercato del club nerazzurro, a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo, ‘La fine del calcio ...

Calciomercato Inter - Nainggolan : offerta e risposta Roma : ... recapitando la prima offerta a Trigoria per l'acquisto del centrocampista belga: secondo 'La Gazzetta dello Sport', la proposta nerazzurra ammonta a 22 milioni di euro, più un giovane della ...

Calciomercato - Asamoah : “a breve annuncerò la mia nuova squadra”. Sarà l’Inter : Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di Citi FM, tornando su quello che Sarà il suo futuro dopo sei anni di Juve: “Le voci di mercato sono frequenti, come giocatore, le squadre si approcciano a te, provano a fare le loro mosse. Non resto alla Juventus perché ho già fatto una dichiarazione e ho detto addio. Probabilmente, la squadra alla quale mi unirò Sarà annunciata molto presto – ha rivelato – Ho trascorso sei anni positivi ...

Calciomercato Inter - Antonello : 'Icardi? Parleremo presto del rinnovo' : MILANO - 'Quando competeremo con la Juventus per lo Scudetto? Stiamo impostando un lavoro importante per far tornare l' Inter competitiva ai massimi livelli nei prossimi anni' . Così l'amministratore ...

Calciomercato - Nainggolan vuole l'Inter : ma la Roma chiede almeno 40 milioni : Radja Nainggolan è l'obiettivo numero uno dell'Inter di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Nainggolan-Inter, più di una semplice voce Il centrocampista belga avrebbe...

MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? / Calciomercato - il capitano dei nerazzurri discute del rinnovo con l'Inter : MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: la moglie e agente del calciatore argentino Wanda Nara è pronta a incontrare i dirigenti bianconeri per trattare il futuro del marito.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:48:00 GMT)

Calciomercato - Tevez : 'Lautaro Martinez impressionante - ricorda me. Farà impazzire l'Inter' : Lui l'Italia la conosce bene, in Serie A è stato infatti grande protagonista con la maglia della Juventus, e anche per questo le sue parole rappresentano ancora di più una dolce melodia per i tifosi ...

Calciomercato Inter - Nainggolan ad un passo : c’è l’intesa con il calciatore : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in vista della prossima stagione e pensa di costruire una squadra in grado di lottare per tutto, la qualificazione in Champions League ha portato entusiasmo ma anche disponibilità per poter Intervenire sul mercato in modo massiccio. Si avvicina sempre di più l’arrivo del centrocampista Radja Nainggolan, il belga ha dato l’ok al trasferimento, intesa dal punto di vista ...