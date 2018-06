“Ma che hai fatto?” La metamorfosi di Francesco Monte | l’ex di Cecilia Rodriguez si

L’errore che tanti fanno sul significato di “Maturità” : Che cosa significa maturità? Domanda ricorrente, in periodo di esami. La risposta che si può dare è insolita e precisa, anche se sembra una domanda o altamente filosofica o scontata: basta guardare bene la parola "maturità" e il suo significato etimologico per capire che cosa vuol dire davvero.Continua a leggere

Salvini : “Maschi che guadagnano troppo imparino da nazionale donne” : “Grandi ragazze, qualche maschietto che guadagna troppo e segna poco dovrebbe solo imparare…”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini celebrando la qualificazione ai mondiale della nazionale femminile di calcio. (AdnKronos) L'articolo Salvini: “maschi che guadagnano troppo imparino da nazionale donne” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Antonella Elia ricorda Corrado a 19 anni dalla morte : “Mancherà sempre” : Antonella Elia ricorda Corrado Mantoni: “Non è stato solo colui che mi ha lanciata. Ma il mio secondo papà” Inteneriscono le parole che, venerdì 8 giugno 2018, Antonella Elia ha pubblicato su Twitter in ricordo di Corrado Mantoni. Dopo che negli anni ’90 in TV ha lavorato fianco a fianco con l’indimenticato conduttore televisivo, oggi […] L'articolo Antonella Elia ricorda Corrado a 19 anni dalla morte: ...

Cantone replica a critiche Conte : “Mandato scade nel 2020”/ Vertice Anac-Toninelli : Pd - “Quirinale vigili” : Giuseppe Conte contro Raffaele Cantone, stoccata del presidente del Consiglio all'Anac: Governo M5s-Lega, la replica dell'Autorità Nazionale anticorruzione (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:12:00 GMT)

“Ma le tue tette?”. La foto sexy della Ferragni ed ecco che succede : Un post su Instagram per ricordare ai suoi tantissimi fan che il conto alla rovescia verso il grande giorno sta finalmente arrivando agli sgoccioli: “Il matrimonio si avvicina, siete pronti?”. A lanciare il messaggio in rete attraverso i social sono stati i ribattezzati “The Ferragnez”, al secolo la coppia vip composta dalla fashion blogger Chiara Ferragni e dal cantante Fedez, che hanno invitato ufficialmente il ...

Usa - il necrologio shock dei figli di una 80enne : “Mamma non ci mancherai” : Usa, il necrologio shock dei figli di una 80enne: “Mamma non ci mancherai” Quello di Gina e Jay è tutt’altro che un messaggio commovente: “Ci hai abbandonati e sei fuggita con il fratello di papà”. Ma su Twitter difendono la donna Continua a leggere L'articolo Usa, il necrologio shock dei figli di una 80enne: “Mamma non ci mancherai” proviene da NewsGo.

Governo - la fiducia dell’ex M5s espulso perché “Massone”. Vitiello (Maie) : ‘Mortificati - ma orgogliosamente responsabili’ : “Siamo stati mortificati, ma siamo orgogliosamente responsabili. Per questo le daremo la fiducia”. Così Catello Vitiello, l’ex “massone” sfiduciato per questo dai vertici grillini in piena campagna elettorale e ora nel gruppo Misto, componente del Maie, insieme all’altro ex M5s Salvatore Caiata. “Siamo stati travolti da problemi inesistenti, siamo stati fortemente discriminati. Un pregiudizio sulla ...

Sergio Ramos ironico : “Manca solo che Firmino dica di essersi raffreddato per una goccia del mio sudore” : Le accuse nei confronti di Sergio Ramos non sono andate giù al calciatore del Real Madrid, prima polemiche sull’infortunio di Salah poi per quanto riguarda il portiere Karius. Adesso il difensore ha deciso di rispondere in modo ironico, come riporta Marca: “Per quanto riguarda Salah è stata detta una bufala, perché vedendo bene l’azione è lui che per primo mi afferra il braccio e io cado dall’altro lato, di fatto lui si ...

“Ma è lui - che ridere”. Giuseppe Conte sul divano con lei… Spunta quella vecchia foto ‘imbarazzante’. Il premier in condizioni… ‘particolari’ : Diventare presidente del consiglio equivale ad accettare il fatto che la tua vita privata diventa immediatamente pubblica. E così intorno alla figura del nuovo premier Giuseppe Conte iniziano a Spuntare foto e retroscena dal passato. All’inizio ha tenuto banco il suo (presunto) curriculum “taroccato”, con il conseguente vociare su stampa nostrana e estera, adesso invece è Dagospia a lanciare un’altra bomba andando ...

MotoGp – Valentino Rossi - la caduta di Marquez e la lotta per il titolo : “Marc? Qualche curva prima avevo rischiato di stendermi” : Valentino Rossi commenta la caduta di Marc Marquez al Mugello e la vittoria di Lorenzo al Gp d’Italia. Il Dottore ammette poi di non sentirsi il rivale numero 1 di Marquez per la lotta al titolo Mondiale Un terzo posto che vale quasi una vittoria, per i tifosi italiani, quello di Valentino Rossi al Mugello. Tutta l’Italia in festa oggi, per la doppietta Ducati e il podio di Dovizioso e Rossi davanti al pubblico di casa. Il Gp ...

“Ma quanti figli sono?”. È la donna che ne ha avuti di più nella storia. Contarli tutti è impossibile : ecco il numero record (che follia) : Se quella di Priamo, il leggendario sovrano di Troia, e dei suoi 100 figli era una leggenda. Questa che stiamo per raccontarvi è vera al 100%. La protagonista è una donna di nome Valentina che si è guadagnata il titolo di “più fertile” della storia con un numero di figli da prima pagina. Valentina Vassilyeva, la super mamma, di origini russe, tra il 1707 e il 1765 diede alla luce ben 69 pargoli, 67 dei quali raggiunsero l’età adulta: un record ...

Visto che sorrisoni? “Ma se sapeste cosa si nasconde dietro questa foto…”. Ah però! È il suo scatto migliore del royal wedding e solo ora il fotografo ufficiale di Harry e Meghan svela tutto : il retroscena che nessuno si aspetta : “Questione di sguardi”, cantava qualche anno fa la sempre meravigliosa Paola Turci. Eppure non basta l’amore, non basta la giusta occhiata, serve anche l’attimo e ogni fotografo che si rispetti sa fare proprio quello: coglierlo. Carpe diem, appunto. Riguardo il matrimonio dell’anno, il royal wedding, è stato detto praticamente di tutto, poco tuttavia sugli scatti che nel corso di questi ultimi giorni ci hanno riempito i social ...

“Ma dai!”. Gelo a ‘Otto e mezzo” : compare in diretta mentre Lilli Gruber parla. La scritta in sovraimpressione è ‘devastante’ (che figuraccia) : La scritta è uscita in sovraimpressione mentre gli ospiti in studio parlavano. E i telespettatori, sempre attenti, hanno subito fotografato e lanciato la gaffe sul web. Il programma in questione e ”Otto e mezzo” di Lilli Gruber. In studio c’erano Paolo Mieli e, in collegamento, Alessandro Sallusti e il filosofo Massimo Cacciari. Argomento della puntata, come ovvio, la formazione del governo ancora appeso alla trattativa ...

Governo - Gomez : “Mattarella? Non ha gestito al meglio questa crisi. Aveva anche altri strumenti” : “Mattarella? Penso che, purtroppo, lui, in assoluta buona fede, non abbia gestito al meglio questa crisi”. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, nel corso de L’Aria che Tira (La7). “Mattarella Aveva anche altri strumenti” – spiega – “Poteva accompagnare il Governo con una sua dichiarazione ufficiale, che elencava tutti i limiti ricordati da Visco. Poteva far presente al presidente del Consiglio ...