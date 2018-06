huffingtonpost

: Il fedelissimo di Di Maio stoppa Sarmi per la Cdp: 'Non è il cambiamento' - HuffPostItalia : Il fedelissimo di Di Maio stoppa Sarmi per la Cdp: 'Non è il cambiamento' - RobertoLocate14 : RT @andr900: #10giugno #Amministrative2018 Di Maio ha detto che i sindaci M5S avranno il governo dalla loro parte. Questa non è più democr… - nadia_ranalli : RT @andr900: #10giugno #Amministrative2018 Di Maio ha detto che i sindaci M5S avranno il governo dalla loro parte. Questa non è più democr… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) L'ipotesi di Massimoalla guida della Cdp "non mi sembra il". E' netto il deputato del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni, portavoce alla Camera del gruppo parlamentare, rispetto all'imminente rinnovo dei vertici della cassa. Buffagni ne ha parlato a Milano a margine del Consob Day. Rispetto alle nomine nelle società pubbliche "ci sono delle scadenze che stiamo affrontando".L'esponente dei 5 Stelle conferma l'interlocuzione con Lega sul tema ("assolutamente sì") ma ricorda che c'è ancora tempo: "Stiamo aspettando di capire bene chi ha dato la disponibilità. Il 16 giugno è la data per la presentazione delle liste" in Cdp. Quanto all'ipotesi di"stiamo discutendo. Personalmente, l'ho conosciuto nella Milano Serravalle, non mi sembra il".