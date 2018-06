E3 2018 | Fallout Shelter è ora disponibile gratuitamente anche per PS4 e Nintendo Switch

E3 2018 : annunciata la data di uscita di Fallout 76. Bethesda conferma : sarà un gioco completamente online : Nel corso della conferenza E3 di Bethesda arrivano nuove informazioni sull'atteso Fallout 76. Innanzitutto è stato confermato che il gioco arriverà il 14 novembre 2018 e sarà completamente online, come rumoreggiato negli ultimi giorni.sarà un gioco molto vasto, 4 volte le dimensioni di Fallout 4 e sarà ambientato in West Virginia. Il Vault 76 è stato creato per celebrare i 300 anni degli USA. Dal punto di vista tecnico, è stata utilizzata una ...

E3 2018 : Fallout 76 si mostra con un nuovo trailer esclusivo e nuovi dettagli : Microsoft alla sua conferenza dell'E3 lancia un nuovo trailer di Fallout 76, rivelando qualche nuova informazioni riguardo il nuovo capitolo seppur senza sbilanciarsi riguardo la tipologia di gioco.Il gioco vanterà 4 volte le dimensioni di Fallout 4, è stato inoltre rivelato il setting del gioco, ci muoveremo infatti tra le lande della West Virginia. Nei panni del nostro personaggio, inoltre, saremo tra i primi a esplorare le Wasteland. ...

Uscita Fallout 76 a luglio 2018 - sarà focalizzato sulla storia? : Fallout 76 in Uscita a luglio 2018? In rete è apparsa la presunta data di Uscita, ma poi è stata subito rimossa. Si tratta di un errore oppure è in arrivo qualche sorpresa? Per conoscere la verità bisognerà aspettare la conferenza all’E3 di Bethesda in programma per il prossimo 11 giugno alle 3:30 ore italiane. Cresce così la curiosità su Fallout 76 perché potrebbe essere uno spin-off fondato su meccaniche molto particolari, come una sorta di ...

Fallout 76 uscirà a luglio del 2018? Spunta la data di uscita ma poi viene rimossa : In attesa di capire esattamente la natura di questo progetto nel corso della conferenza E3 di Bethesda che si terrà l'11 giugno alle 3:30 ore italiane, Fallout 76 ha inevitabilmente attirato la curiosità di molti soprattutto perché potrebbe rivelarsi uno spin-off fondato su meccaniche molto particolari, una sorta di mix tra il classico Fallout con l'aggiunta di elementi survival alla Rust e con una impalcatura online.Secondo i rumor il gioco ...

Fallout 76 è ufficiale - maggiori dettagli in arrivo all’E3 2018 : il trailer : Dopo una prima immagine teaser, che lasciava presupporre un annuncio imminente per un possibile quinto capitolo di Fallout, Bethesda è giunta allo scoperto e ha svelato il prossimo titolo della serie con un comunicato stampa. Non era del tutto da escludere la possibilità di un capitolo spin off, trasversale alla numerazione principale del franchise, e infatti sarà proprio così: Fallout 76 è stato ufficialmente annunciato da Bethesda, di seguito ...