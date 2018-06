Nintendo E3 2018 | previsioni sui giochi Switch e 3DS | cosa aspettarsi e orario Direct

Giochi in uscita PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC a giugno 2018 : giugno è senza alcun dubbio il mese più atteso dai videogiocatori. Oltre a tutte le novità che verranno annunciate nel corso dell’E3 di Los Angeles, di solito in questo mese arrivano sul mercato numerosi Giochi per le principali piattaforme. Ecco i Giochi in uscita a giugno 2018. Giochi in uscita PS4, Xbox One, Switch e PC a giugno 2018 Per esempio gli appassionati di racing game a giugno dovranno vedersela con l’uscita di MotoGP 18, The Crew ...

Nintendo si prepara per l'E3 2018 : la conferenza sarà strutturata come un Direct : l'E3 2018 si avvicina a grandi passi e quindi le più importanti compagnie dell'industria si preparano all'importante evento. Poco tempo fa, ad esempio, Sony ha comunicato data e orario della sua conferenza, svelando anche i contenuti dello show.Anche Nintendo sarà tra i protagonisti dell'imminente E3 e, come riporta GoNintendo, la grande N presenzierà alla kermesse con una conferenza che sarà strutturate come uno dei classici Direct e sarà ...

Square Enix come Nintendo per E3 2018 - previsto un video livestream : Square Enix ha annunciato che la sua presentazione in vista dell'E3 2018 di Los Angeles consisterà in un video pre-registrato che verrà trasmesso in diretta streaming nel giorno prefissato dal publisher e annunciato nelle ultime ore. In pieno stile Nintendo, quindi, assisteremo a una clip di presentazione con una sfilza di annunci pre registrati. L'E3 2018 prende ufficialmente il via per il pubblico tra il 12 e il 14 giugno, ma la maggior ...

E3 2018 : le planimetrie della fiera rivelano ampie aree per Sony - Nintendo e molti altri publisher : Manca ormai poco più di un mese all'E3 2018 e come riporta Dualshockers sono stati resi disponibili le planimetrie per le principali aree della fiera.Mentre le mappe ufficiali non portano alcun riferimento sul detentore della rispettiva area, un utente di Resetera si è preso il disturbo di fare un riferimento incrociato con l'elenco delle cabine,giungendo ad una mappa piuttosto dettagliata delle aree della fiera.E' risultato che Sony Interactive ...

God of War o Nintendo Labo? No - in Giappone domina Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 : Che il mercato Giapponese faccia spesso storia a sé è cosa risaputa e in molti casi i titoli a dominare in questa nazione sono decisamente diversi da quelli che fanno il botto in occidente. Con l'uscita di due grandi prodotti di due compagnie nipponiche come Sony e Nintendo ci si aspetterebbe un dominio assoluto da parte di uno di essi ma la classifica riportata da Gematsu mostra dei risultati molto diversi.Certo God of War e Nintendo Labo non ...

Le uscite di maggio 2018 : i videogiochi in arrivo per PS4 - Xbox One - PC - Nintendo Switch e 3DS : Il mese di aprile ci ha regalato due esclusive Sony di grande peso: dopo Yakuza 6 e God of War, soprattutto, a tuonare la carica di un parco di titoli PS4 a dir poco roboante, tra le uscite di maggio 2018 è anche Microsoft a dire la sua in risposta al rivale, piazzando sul mercato un paio di esclusive Xbox One e PC piuttosto attese. Vediamo dunque tutti i videogiochi in arrivo per tutte le piattaforme nei prossimi trenta giorni, focalizzandoci ...

Nintendo annuncia il suo evento E3 2018 : ... Nintendo terrà anche lo Splatoon 2 World Championship , 11/12 giugno, e il Super Smash Bros Invitational 2018 , 12 giugno, , oltre ad una serie di eventi Nintendo Treehouse Live in diretta streaming ...

Nintendo svela i piani per l'E3 2018 : l'E3 2018 si avvicina a grandi passi e le più importanti compagnie dell'industria si stanno preparando all'importante evento di Los Angeles. Tra i protagonisti, ci sarà anche Nintendo.La grande N ha da poco svelato i propri piani per l'E3 2018 attraverso il sito ufficiale. Nel comunicato viene confermata la presenza e una conferenza per il 12 giugno.Non si tratterà, però, di una conferenza tradizionale, ma, come accade da qualche anno, di una ...

Nintendo svela le carte per l’E3 2018 - date e orari delle presentazioni : Nintendo ha finalmente svelato i piani e gli appuntamenti che si svolgeranno durante l'E3 2018 di Los Angeles: tutti gli eventi verranno trasmessi nella sezione dedicata sul sito ufficiale della Casa di Kyoto, ma anche sugli appositi canali You Tube e Twitch ufficiali. Andiamo dunque a vedere cosa ci aspetta in vista della kermesse americana. Gli occhi sono tutti puntati al 12 giugno 2018, quando - alle 18:00 ora italiana - avverrà la consueta ...

Un grande 2018 per Nintendo Switch grazie a giochi non ancora annunciati : Il primo anno di vita di Nintendo Switch è stato incredibile grazie a una serie di giochi fantastici come Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 e Super Mario Odyssey. Persino i fan più ottimisti di Nintendo ammetteranno che il 2018 è, al confronto, un po spoglio almeno finora. Arriva in soccorso il CEO di GameStop, Mike K. Mauler, che ha detto che i prossimi mesi di Nintendo Switch saranno grandiosi dal punto di vista del software. Parlando ...