I tablet Android tornano sulla pagina ufficiale e il “nuovo” Google Feed arriva in pianta

Google abbandona i tablet? No - è solo un bug del sito Android : Google ha rimosso la sezione Tablet dal sito web ufficiale Android, fornendo così un altro segnale che si sta allontanando da quel particolare settore? In realtà, come ha affermato con un Tweet l’SVP di Android, Hiroshi Lockheimer, si è trattato solo di un bug durante l’aggiornamento del sito. La scomparsa della pagina dedicata ai tablet sul sito Android aveva mandato in allarme i media di settore dando per definitivamente spacciati ...

Google abbandona i tablet? No - è solo un bug del sito Android : Google ha rimosso la sezione Tablet dal sito web ufficiale Android, fornendo così un altro segnale che si sta allontanando da quel particolare settore? In realtà, come ha affermato con un Tweet l’SVP di Android, Hiroshi Lockheimer, si è trattato solo di un bug durante l’aggiornamento del sito. La scomparsa della pagina dedicata ai tablet sul sito Android aveva mandato in allarme i media di settore dando per definitivamente spacciati ...

Sony potrebbe aver cancellato i tablet Android Xperia Z5 e Z5C : Sony avrebbe deciso di cancellare i progetti relativi al rilascio nella seconda metà dell'anno di due nuovi tablet Android chiamati Xperia Z5 e Xperia Z5C L'articolo Sony potrebbe aver cancellato i tablet Android Xperia Z5 e Z5C proviene da TuttoAndroid.

Google rimuove la sezione tablet dal sito web ufficiale di Android : Il sito Web ufficiale di Android è stato aggiornato nelle scorse ore e la sezione dedicata ai tablet è stata rimossa. Google ha abbandonato tali device? L'articolo Google rimuove la sezione tablet dal sito web ufficiale di Android proviene da TuttoAndroid.

I tablet Android sbarcano nei taxi di New York : Curb Mobility ha annunciato che la sua flotta di taxi di New York sarà a breve aggiornata per includere non uno ma addirittura due tablet Android L'articolo I tablet Android sbarcano nei taxi di New York proviene da TuttoAndroid.

Miglior tablet Android da 10 pollici | Maggio 2018 : Il mercato dei Tablet Android da 10 pollici è in continua espansione e non è facile districarsi nella folta jungla che si è venuta […] L'articolo Miglior Tablet Android da 10 pollici | Maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Miglior tablet Android da 8 pollici | Maggio 2018 : Il mercato dei Tablet Android da 8 pollici sta assumendo sempre più importanza dopo che l’introduzione degli smartphone con display da 6 pollici […] L'articolo Miglior Tablet Android da 8 pollici | Maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Miglior tablet Android da 7 pollici | Maggio 2018 : Il mercato dei Tablet Android da 7 pollici è abbastanza ampio e perciò non è facile trovare quello che soddisfi al meglio i propri […] L'articolo Miglior Tablet Android da 7 pollici | Maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

tablet Android e domotica al centro della Primavera Hi-Tech di Unieuro : Unieuro si dedica ai Tablet, alla domotica, ai prodotti smart e non solo con la nuova promozione Primavera Hi-Tech, valida online fino al 3 giugno e compatibile con l'extra sconto del 5% e la spedizione gratuita sopra i 99 euro. L'articolo Tablet Android e domotica al centro della Primavera Hi-Tech di Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Uscita Fortnite Mobile su smarphone e tablet Android - le possibili date : Tutti sanno che Fortnite Mobile e diaponibile au iOS, quindi iPhone e iPad, ormai da qualche tempo. Prima solo con inviti, una volta che il gioco è stato pubblicato per tutti è diventato una vera hit. Epic Games ha stroncato PUBG e incassato decine di milioni di dollari sulla versione portatile di Fortnite su iOS. Quando esce Fortnite per Android Ma ci sono altri milioni di giocatori che non possiedono né un iPhone ne iPad ma un disposito ...

Da Trony torna lo “Sconto Tosto” online con smartphone e tablet Android : Trony ci riprova con lo "Sconto Tosto", una promozione valida esclusivamente online dal 27 aprile al 3 maggio 2018: ecco gli smartphone e i tablet Android in offerta questa settimana. L'articolo Da Trony torna lo “Sconto Tosto” online con smartphone e tablet Android proviene da TuttoAndroid.

Amazon : ecco il nuovo browser per smartphone e tablet Android Video : Tra le innumerevoli applicazioni, sul PlayStore di Android [Video]da oggi ne troveremo una in più: si tratta del browser di #Amazon e si chiama ''Internet''. Gli sviluppatori affermano che l'applicazione è leggera, veloce e non costituisce un rischio per i dati personali degli utenti che lo utilizzano. Intanto, possiamo subito verificare che effettivamente l'applicazione pesa pochissimo, addirittura inferiore ai 2 MB. Il design del browser è ...