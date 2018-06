Calciomercato serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Calciomercato serie A - tutte le trattative in corso : La Roma ha in mano Cristante dell'Atalanta: agli orobici 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto. Romagnoli rinnova fino al 2022 con il Milan e l'Inter vuole Malcom del Bordeaux

Calciomercato Ternana - subito la Serie B : pronte due grandi mosse : Calciomercato Ternana – Stagione da dimenticare per la Ternana che si è conclusa con la retrocessione nel campionato di Serie C ma adesso l’obiettivo è quello di riscattarsi subito ed essere grandi protagonisti nella prossima finestra di mercato, nelle ultime ore importanti mosse. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in attacco valutato Daniele Vantaggiato, esperto attaccante classe ’84 che nell’ultima ...

Calciomercato serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...

Calciomercato serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli pazzesco - colpi in arrivo per Parma - Bologna - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Ecco tutte le trattative di Calciomercato, giornata caldissima. Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta ...

Calciomercato serie A - le trattative : Il Napoli è vicino all'acquisto di Simone Verdi dal Bologna e draga il mercato per un nuovo numero 1. La Juventus è ad un passo da Mattia Perin e chiude per l'ex Liverpool Emre Can; il Cagliari ...

Calciomercato - le clausole della Serie A : quali sono e come funzionano : ... specialmente per quel che riguarda i mercati esteri, , la Juventus è invece il club che al momento ha deciso di non sposare questa politica. Nessun calciatore bianconero ha infatti nel proprio ...

Serie A - le date del Calciomercato 2018/19 : chiuderà il 17 agosto e il 18 gennaio : Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo: da quest'anno, la novità sarà la chiusura anticipata rispetto al passato. L'articolo Serie A, le date del calciomercato 2018/19: chiuderà il 17 agosto e il 18 gennaio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus scatenata - Milan ed Inter tentano il colpo e la Lazio si muove per l’attacco : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Domenica caldissime per il Calciomercato, ecco tutte le trattative. La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di ...

Calciomercato serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Calciomercato - il Parma tenta l’assalto ad un centravanti da 100 gol in Serie A : Parma alle prese con le prime mosse di Calciomercato per rafforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico D’Aversa per la prossima annata Il Parma, dall’alto del suo blasone, non intende fare la comparsa nel prossimo campionato di Serie A. Il club neopromosso vuole rafforzare a dovere la rosa in modo da vendere cara la pelle nella prossima corsa salvezza. Nelle ultime ore sta circolando una prima idea di Calciomercato ...

Calciomercato serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

Calciomercato serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

Calciomercato - le trattative sugli attaccanti delle big di Serie A : Archiviata la stagione 2017-18, è ormai tempo di pensare al Calciomercato estivo che andrà ad aggiornare e completare le rose in vista del prossimo campionato. In Serie A è consuetidine che sia la ...