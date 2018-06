BOOM! Scherzi a Parte e Ciao Darwin per Paolo Bonolis nella prossima stagione tv

davidemaggio

(Di giovedì 7 giugno 2018)Alla fine della fiera, si torna sempre all’ovile.è nuovamente pronto a far battagliare due squadre in prima serata, in rappresentanza di altrettante categorie umane antitetiche. Ebbene si, possiamo annunciarvi che dopo la morte (celebrata nel 2010) e la resurrezione (avvenuta nel 2016), sembra che per la2018/2019sia pronto a tornare sugli schermi di Canale 5. Ancor prima, tuttavia, per il conduttore romano ci sarà un altro impegno: 3 nuove puntate di quellorivisitato da Le Iene, tornato in onda con successo nel 2015. Al momento, è prevista in autunno la messa in onda di, mentre quella diper i primi mesi del 2019. Ma i palinsesti, si sa, sono ‘materia’ in divenire.