Sicilia | Pasqua M5S | ingiustificabili ritardi pagamenti assegni disabili

Sicilia : Dipasquale (Pd) - ok approvazione emendamento tutela patrimonio storico : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione, in commissione Bilancio, dell’emendamento che stanzia altri 10 milioni di euro per la tutela del patrimonio storico, architettonico e monumentale dei siti Unesco (area archeologica di Agrigento, Piazza Armerina, Ville del casale, Isole Eolie, le Città Barocche del Val di Noto, Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica)”. Lo ha detto ...

Viaggi & Turismo - vacanze di Pasqua : la Sicilia la meta preferita dagli italiani : Gli italiani hanno scelto la Sicilia. E’ stata l’isola la meta preferita durante le vacanze di Pasqua 2018 (nel periodo compreso tra il 30 Marzo e il 2 Aprile), con Catania al primo posto e Palermo al terzo nelle destinazioni predilette dai Viaggiatori. E’ quanto ha rilevato il potente motore di ricerca di voli e hotel “Jetcost” che analizza periodicamente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web in modo da ottenere ...

Pasqua in Sicilia - viaggiare in pullman è come assaggiare un’anguria : di Giusy Cinquemani Per motivi personali, faccio spesso la spola tra la Campania e la Sicilia. Una volta sbarcata a Catania, arrivare nell’entroterra agrigentino mi costringe a due ore e passa di pullman e la partecipazione al gruppo casuale dei suoi viaggiatori, costituito da emigranti a vario titolo, giovani fuori sede e anziani che vanno a trovare figli e nipoti fuori provincia. Giovani e non comunque tutti spesso caciaroni ...

Previsioni Meteo Pasqua - sull’Italia un Venerdì Santo di Primavera : temperature elevatissime con +28°C in Sicilia - +23°C in Abruzzo e +21°C in Romagna [DATI LIVE] : E’ un Venerdì Santo di sole e clima mite su gran parte d’Italia, ad eccezione dell’area alpina, del Nord/Ovest e di alcune zone di Puglia e Basilicata interessate da nubi sparse. In attesa del brusco peggioramento che oggi pomeriggio colpirà il Centro/Nord con intensi temporali, stamattina fa caldo in tutto il Paese con temperature tipicamente primaverili. Spiccano, nelle Regioni del Centro e del Nord, gli attuali +23°C a ...

Sulla Sicilia a Pasqua arriva Hannibal : Un anticiclone africano è atteso da sabato prossimo Sulla Sicilia e a Pasqua sono previste temperature oltre i 30 gradi

Sicilia : Dipasquale (Pd) - Musumeci senza maggioranza e progetto sviluppo : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo il diritto di sapere come il presidente Musumeci intende continuare a governare la Sicilia senza una maggioranza parlamentare. Ogni provvedimento portato all’esame dell’Aula fa emergere un elemento: manca del tutto un progetto di sviluppo della Sicilia". Lo ha