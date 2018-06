Roma | concorso per professore associato | risarcita per ingiusta esclusione

Blastingnews

: Sala del Tempio di Adriano Piazza di Pietra -ROMA Premiazione Concorso Nazionale 'i futuri geometri progettano l'… - GeometriCuneo : Sala del Tempio di Adriano Piazza di Pietra -ROMA Premiazione Concorso Nazionale 'i futuri geometri progettano l'… - Testor80 : RT @UnioneIstrAmmin: @GiuseppeConteIT presto lo sblocco delle assunzioni a Roma, siamo fermi in graduatoria di CONCORSO mentre il Personale… - UnioneIstrAmmin : @GiuseppeConteIT presto lo sblocco delle assunzioni a Roma, siamo fermi in graduatoria di CONCORSO mentre il Person… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Dopo quasi 30 anni di battaglie giudiziarie, lassa Maria Giuseppina Eboli è riuscita ad ottenere quello che le spetta. Lo ha reso noto il Codacons, che dal 1990 assiste e supporta la Eboli. Il Miur, dopo 28 anni, è stato obbligato a versare alla docente 260 mila euro. Maria Giuseppina Eboli era ricercatrice alla Sapienza died aveva deciso di partecipare a unda 35 posti per. Il nome della Eboli, dopo la prova, non figurava nella lista dei vincitori del. Denuncia di irregolarità alLa ricercatrice non aveva vinto il, ma si era accorta che qualcosa non quadrava. Aveva, quindi, denunciato gravi errori, chiedendo aiuto a Carlo Rienzi, presidente del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. Il Tar del Lazio, dopo l'istanza della Eboli, aveva annullato ...