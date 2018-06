Primi problemi per Honor 10 e annunciato un nuovo aggiornamento il 4 giugno

Precisazioni sui Primi problemi Iliad Italia : ulteriori feedback e situazione al 31 maggio : Si potevano facilmente prevedere, soprattutto nella prima fase, alcuni problemi Iliad Italia. Se da un lato determinati scenari per coloro che si sono immediatamente portati a casa una SIM della compagnia telefonica hanno in qualche modo sorpreso il pubblico, allo stesso tempo per noi addetti ai lavori era impossibile non immaginare che l'impatto del nuovo operatore potesse generare qualche disservizio e lamentela. Vedere per credere lo scenario ...

Primi problemi Per La Rete Iliad In Italia : Netflix E Altre App Non Funzionano : La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi. Primi Problemi per Iliad in Italia: molte app di streaming e di home banking non Funzionano a causa dell’IP francese della SIM. Ecco tutti i dettagli sul problema di Iliad Problemi Iliad In Italia: Netflix e Altre applicazioni non Funzionano Le SIM Iliad hanno un IP […]

Primi problemi Per La Rete Iliad In Italia : Netflix E Altre App Non Funzionano : La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi. Primi Problemi per Iliad in Italia: molte app di streaming e di home banking non Funzionano a causa dell’IP francese della SIM. Ecco tutti i dettagli sul problema di Iliad Problemi Iliad In Italia: Netflix e Altre applicazioni non Funzionano Le SIM Iliad hanno un IP […]

Vulcano Kilauea : le eruzioni continuano mentre si apre una nuova frattura e cominciano a farsi sentire i Primi problemi di salute [GALLERY] : 1/11 Credit: USGS ...

Windows 10 April Update : segnalati i Primi problemi : Il rollout di Windows 10 April Update è iniziato il 30 Aprile e sono già molti gli utenti che lo hanno installato volontariamente per provare le novità di questa nuova versione. April Update, conosciuto precedentemente come Redstone 4, è stato ben testato sia dagli Insider che dalla stessa Microsoft la quale, per fini precauzionali, ha anche deciso di ritardarne il rilascio. E in effetti il nuovo aggiornamento risulta essere stabile e ...

Roma-Liverpool - emessi i Primi biglietti per la semifinale. Lunghe code e problemi ai terminali : Dopo 36 ore di attesa i tifosi della Roma sono riusciti a prendere il biglietto per la semifinale di Champions League contro il Liverpool in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico. La coda allo ...