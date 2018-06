Anche Giorgia contro il ministro Fontana e le dichiarazioni sulle famiglie gay | “L’amore

Anche Giorgia e Zucchero tra gli ospiti dei Wind Music Awards il 4 e il 5 giugno : ultimi aggiornamenti : Si allunga la lista degli ospiti dei Wind Music Awards , in programma il 4 e il 5 giugno all'Arena di Verona: Anche Giorgia e Zucchero saranno presenti alla rassegna Music ale annuale! Zucchero sarà presente ai Wind Music Awards 2018 nella serata di lunedì 4 giugno , mentre Giorgia sarà sul palco dell'Arena martedì 5 giugno . Entrambi si esibiranno dal vivo con le rispettive hit e riceveranno i premi per le certificazioni dei rispettivi progetti ...

Giorgia Meloni - l'accordo tra Salvini e Di Maio terremota Fratelli d'Italia. Tre strade e la voce : Anche loro al governo? : Il patto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per un governo politico con la 'non sfiducia' di Forza Italia manda in tilt Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni . Il partito, da sempre contrario all'...