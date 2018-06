Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere presentato il 9 agosto

Data di uscita Samsung Galaxy Note 9 il 9 agosto? Tutte le specifiche date per certe : Habemus Data di uscita Samsung Galaxy Note 9. Per quanto ancora non ufficializzato dal produttore asiatico, l'appuntamento per la presentazione del successore del Samsung Galaxy Note 8 sarebbe stato fissato fra poco più di due mesi, il 9 agosto. L'evento "Unpacked", con ogni probabilità, dovrebbe aver luogo a New York. Qualche retroscena sulla fata di presentazione. Nelle ultime settimane si era fatta avanti l'idea che il Samsung Galaxy Note ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : ecco come abilitare entrambe le SIM in LTE : Samsung con l'update di maggio ha implementato la possibilità nei modelli Dual SIM dei Samsung Galaxy S9 di utilizzare entrambe le schede in modalità LTE L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: ecco come abilitare entrambe le SIM in LTE proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 : anche per il top Samsung tripla fotocamera (rumor) : In Corea del Sud è sorto un nuovo rumor sul Galaxy S10, in cui si afferma che il nuovo dispositivo potrebbe essere dotato di tripla fotocamera posteriore. Una configurazione a tre telecamere è stata presentata per la prima volta con il Huawei P20 Pro e sembra che Samsung voglia replicare il successo del dispositivo cinese. Samsung Galaxy S10 con tripla fotocamera posteriore “Samsung, che ha una domanda inferiore al previsto per la sua ...

Novità a sorpresa per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dual SIM con aggiornamento di maggio : Probabilmente non tutti lo sanno, ma in Italia è disponibile una versione del Samsung Galaxy S9 e del Galaxy S9 Plus dual SIM. Ecco perché, dopo aver condiviso alcune informazioni preliminari sull'impatto avuto dall'aggiornamento di maggio sui due top di gamma del 2018, oggi 1 giugno ritengo doveroso tornare sull'argomento per condividere con voi qualche informazione extra. Al di là di quanto apparso nel changelog al momento della ricezione ...

Ancora battagliero il Samsung Galaxy S6 Edge Plus Vodafone : continuità dal firmware XXS4CRE1 : Una bella boccata d'aria questa che stiamo per annunciarvi per i possessori del Samsung Galaxy S6 Edge Plus Vodafone, che non riceveranno probabilmente l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, ma potranno comunque continuare a disporre di un'esperienza utente nel complesso discreta per via dei successivi upgrade manutentivi che seguono ad arrivare a bordo dell'esemplare, un prodotto che evidentemente sta Ancora a cuore al colosso di Seul. Come vi ...

In aggiornamento OTA il Samsung Galaxy Note 8 : XXU3CRE5 per no brand Italia : Fa la propria comparsa sui server di Samsung Update LIVE! l'aggiornamento N950FXXU3CRE5 con patch di sicurezza di maggio riservato ai Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia, segno evidente che anche i pacchetti OTA sono partiti, come invece ancora non era accaduto qualche giorno fa, quando per la prima volta vi parlammo della disponibilità del firmware su Smart Switch, il software proprietario attraverso cui è possibile adempiere ad una gestione ...

Tripla fotocamera sul Samsung Galaxy S10? La direzione sembra questa : Anche il futuro Samsung Galaxy S10 potrebbe essere provvisto di una Tripla fotocamera, strada che ricordiamo essere stata inaugurata dall'ormai conosciutissimo Huawei P20 Pro. La stessa Apple, con il prossimo iPhone X Plus, potrebbe adottare la tecnologia: l'azienda asiatica non potrà di certo restare a guardare, ed ecco spiegato il motivo per il quale il top di gamma 2019 verrà concepito per sposare anch'esso questo particolare sistema, che già ...

Novità sul numero delle espressioni AR Emoji per Samsung Galaxy S9 : svolta di inizio giugno : Sta per chiudersi una settimana davvero ricca di Novità per gli utenti che in questi mesi hanno acquistato un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus. Nel pieno della distribuzione della patch di maggio (ieri, ad esempio, ci sono state segnalazioni da parte degli utenti in possesso di un modello brandizzato Vodafone come vi abbiamo riportato qui sulle nostre pagine), giunge un'altra Novità parallela molto interessante dal punto di vista software. ...

Anche Samsung Galaxy S10 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore : Samsung Galaxy S10, il prossimo top di gamma del gruppo sud coreano, potrebbe utilizzare una tripla fotocamera posteriore, forse Anche con un sensore 3D. L'articolo Anche Samsung Galaxy S10 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Termine minimo per gli aggiornamenti dei Samsung Galaxy : sentenza storica in Olanda : Da secoli si discute dei termini entro i quali vengono assicurati gli aggiornamenti software per coloro che dispongono di un Samsung Galaxy. La soglia minima, riportata di tanto in tanto dal produttore attraverso i suoi canali social ufficiali, ci ha sempre parlato di due anni, ma questo evidentemente non ha soddisfatto il pubblico olandese. Non è un caso che il colosso coreano abbia dovuto affrontare una vera e propria causa legale contro ...

Ritardi per Samsung Galaxy Note 9 forse a causa di un cambio nel design : Samsung Galaxy Note 9 ritardato di due settimane a causa di una modifica nel design dell'ultimo minuto per aumentare la sensazione di grip: ecco le ultime indiscrezione sul nuovo top di gamma di casa Samsung. L'articolo Ritardi per Samsung Galaxy Note 9 forse a causa di un cambio nel design proviene da TuttoAndroid.

Alcuni interventi sul Samsung Galaxy Note 9 : phablet rimandato - anche se di poco : Avremmo dovuto assistere alla presentazione del Samsung Galaxy Note 9 il prossimo 29 luglio, con circa 4 settimane di anticipo rispetto a quanto l'azienda sudcoreana ci aveva abituato da un po' di anni a questa parte. Ci avevate già messo il pensiero? Dispiace deludervi, ma, a quanto emerso sulle pagine di 'thebell.co.kr', il VP di Samsung Electronics, Lee Jae-yong, avrebbe preferito rimescolare le carte in tavola, e rivedere Alcuni aspetti del ...

Samsung Galaxy A6 - A6 Plus e Motorola Moto G6 e G6 Plus sono disponibili in Italia : Samsung Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Motorola Moto G6 e Moto G6 Plus sono in questi giorni disponibili in Italia, qualche settimana dopo la loro presentazione. Andiamo a scoprire i migliori prezzi a cui possiamo acquistarli al momento. L'articolo Samsung Galaxy A6, A6 Plus e Motorola Moto G6 e G6 Plus sono disponibili in Italia proviene da TuttoAndroid.

Primi riscontri per Samsung Galaxy S8 con patch maggio : come va lo smartphone? : Stiamo vivendo una settimana piuttosto intensa con il Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che dalla giornata di ieri è scattata la piena distribuzione dell'aggiornamento di maggio qui in Italia. A dirla, tra prime segnalazioni ed utenti che sono in possesso di versioni straniere del device, in tanti stanno provando il pacchetto software portato alla vostra attenzione in queste ore da un po' di tempo. Ecco perché oggi 31 maggio è possibile ...