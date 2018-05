Il primo cyberattacco? Duecento anni fa | ai telegrafi

wired

(Di giovedì 31 maggio 2018) Ma quale Mr Robot, ma quali malware, ma quali invenzioni. Il tentativo di boicottare macchine e dati, piegandoli ai propri interessi, è iniziato molto prima che qualcuno possa anche solo aver avuto l’idea di mettere tutto in una sceneggiatura, e poi su schermo.fa, si potrebbe dire. La Francia ha creato un sistema nazionale dia nel 1790 e nel 1834 un paio di banchieri disonesti – François e Joseph Blanc –lanciarono ildella storia, avvelenando i dati che viaggiavano sul sistema per ottenere un vantaggio commerciale nel mercato obbligazionario. Come sottolinea Boingboing di questi paleohacker ne sa qualcosa Tom Standage, che nel 1998, nel suo libro “The victorian internet”, esplorava lo sviluppo storico del telegrafo e le conseguenze sociali della sua diffusione con un parallelismo che affiancava la bolla a quella di Internet ...