Auto – Land Rover trasforma in realtà la guida autonoma all-terrain

Land Rover trasforma in realtà la guida Autonoma in off road [FOTO] : Il Gruppo britannico sta sviluppando veicoli capaci di guida autonoma in fuoristrada, su qualsiasi terreno e in ogni condizione atmosferica CORTEX è il primo progetto al mondo che porterà in fuoristrada i veicoli autonomi, garantendone le piene capacità in ogni condizione, stradale e meteorologica: fango, pioggia, ghiaccio, neve e nebbia. Nell’ambito di questo progetto, è stata approntata una tecnica chiamata “5D” che combina ...

Chloe Ferry : la collezione di Auto della star di Geordie Shore e di Sam Gowland ti lascerà a bocca aperta : Mica male! The post Chloe Ferry: la collezione di auto della star di Geordie Shore e di Sam Gowland ti lascerà a bocca aperta appeared first on News Mtv Italia.

Tiziano Ferro e Timbaland insieme per il nuovo album del cantAutore : Indietro 28 maggio 2018 2018-05-28T14:27:42+00:00 ROMA – Che ci fanno Tiziano Ferro e Timbaland? I due artisti stanno collaborando per il nuovo album del cantautore di Latina. Tiziano, direttamente dall’America dove si trova, ha condiviso su Twitter una foto insieme a quello ha definito il suo “idolo da sempre”. Produttore di Justin Timberlake, Jay-Z, Sean […] L'articolo Tiziano Ferro e Timbaland insieme per il nuovo album del cantautore ...

Usa - a Portland travolge con l’Auto tre pedoni : arrestato : Usa, a Portland travolge con l’auto tre pedoni: arrestato Usa, a Portland travolge con l’auto tre pedoni: arrestato Continua a leggere L'articolo Usa, a Portland travolge con l’auto tre pedoni: arrestato proviene da NewsGo.

Roland Garros 2018 : analisi tabellone maschile. Un’Autostrada per Rafa Nadal. Parte bassa affollata : che quarto tra Thiem e Zverev! : Domenica 27 maggio prenderà il via la 122esima edizione del Roland Garros, il secondo Slam stagionale. Sulla terra battuta di Parigi la caccia è ovviamene a Rafael Nadal, signore del rosso e vincitore lo scorso anno del decimo titolo, battendo in finale Stan Wawrinka. Tutto sembra apparecchiato per un nuovo trionfo del maiorchino, soprattutto se si guarda il tabellone, dove le insidie per il numero uno del mondo sono davvero poche. Per un ...

Tesla Model X - In Olanda diventa un'Auto medica : Dopo essere entrata in servizio nella Polizia svizzera, la Tesla Model X è stata scelta anche per diventare un'auto medica che assisterà negli interventi le ambulanze olandesi. La UMCG Ambulancezorg ha appena presentato al Rettmobil 2018 di Fulda, in Germania, il nuovo allestimento della Suv californiana a zero emissioni, destinato a entrare in servizio già dalle prossime settimane. Le elettriche in divisa sono sempre più diffuse, ...

Automotive Dealer Day : Land Rover si aggiudica il premio DealerSTAT : Al Forum Automotive Dealer Day Land Rover ha vinto il premio DealerSTAT come “Mandato più desiderato” Land Rover si aggiudica il premio DealerSTAT 2018 come “Mandato più desiderato” dai Concessionari italiani. Il riconoscimento è stato consegnato ieri durante il Forum di Automotive Dealer Day, principale evento B2B per il settore auto in Europa organizzato da Quintegia, azienda che si occupa di innovazione attraverso Ricerca, Competenze e ...

Land Rover : Danilo Callegari diventa Ambassador della casa Automobilistica : Danilo Callegari, atleta di sport estremi, diventa Ambassador Land Rover in Italia del brand per completare la sfida “7Summits Solo Project” Land Rover, coerentemente con le proprie scelte di marchio sempre alla ricerca di nuove sfide tese al superamento di limiti e barriere, ha scelto come Brand Ambassador in Italia, Danilo Callegari, un atleta che perfettamente esprime i valori dello spirito pionieristico e avventuriero intrinseci nel DNA del ...

L'Islanda si muove sulle Auto elettriche e chiama Musk : "Tesla investa da noi" : BERLINO - L'Islanda punta sugli investimenti di Elon Musk, il creatore e patron di Tesla - le auto elettriche di lusso made in Usa - e fa notare che visto il decollo degli acquisti di auto elettriche ...

Milly Carlucci - Ballando con le Stelle non andrà in onda sabato. Maria De Filippi - Autostrada per il trionfo : Sabato sera Milly Carlucci non andrà in onda con Ballando con le Stelle e spiana la strada al trionfo di ascolti a Maria De Filippi e Amici . Nessun imprevisto, però: su Raiuno andrà in diretta la ...

Un milione di chilometri : il proprietario della Subaru 'Highlander' premiato con un'Auto nuova : ... è il record conquistato da Gianni De Meneghi , che a bordo della sua Subaru Outback 2.5 del 2007 ha coperto una distanza parti a 25 volte il giro del mondo sottoponendo la sua vettura a poco più ...

Direzione Pd - Renzi “relazione Martina? Molto soddisfatto”/ Diretta live - Orlando “no a pilota Automatico” : Direzione Nazionale del Pd: Renzi contro le minoranze, Diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario Martina o frattura e Congresso immediato? Tutti gli scenari(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:45:00 GMT)

Land Rover : quanto è importante il design nelle Auto : Da qualche tempo a questa parte, la milanesissima design Week è diventata un’ottima occasione per gettare uno sguardo sul futuro dell’automotive, in termini – come è ovvio – di design, ma anche di ricerca e sviluppo, con speciale riguardo alle sfide che le nuove tecnologie stanno imponendo ai moderni progettisti. È così che, a distanza di qualche anno dalla nostra prima chiacchierata, abbiamo avuto modo di incontrare ...

Cercavano migranti clandestini in Autostrada - trovano un carico di armi da guerra : Un ingente quantitativo di armi è stato sequestrato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Gorizia che hanno arrestato un cittadino bosniaco. Il 52enne era alla guida di un'...